Un om a murit și mai multe au fost rănite în urma unui incident petrecut într-un roller-coaster, la un parc de distracții din statul Georgia, SUA.

Angajații parcului au evacuat pasagerii

Departamentul de Poliție al comitatului Cobb a declarat că investighează decesul din parc, aflat la aproximativ 24 km de Atlanta, potrivit BBC. Publicația locală 11 Alive a citat un martor care a declarat că bărbatul a căzut din roller-coaster pe acoperișul unei atracții din parc cu o casă bântuită.

Departamentul de Poliție din comitatul Cobb a anunțat că investighează decesul survenit în parcul situat la aproximativ 24 km (15 mile) de Atlanta, potrivit CBS.

Poliția nu a dat detalii despre tragedie, însă imaginile aeriene surprinse de elicopterele de știri au arătat roller-coasterul „Goliath” oprit la jumătatea traseului, în timp ce angajații îi ajutau pe pasageri să coboare.

Reprezentanții Six Flags Over Georgia s-au declarat „profund îndurerați de incidentul în care a fost implicat un vizitator în parcul nostru, astăzi. Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii și cei dragi”.

Nivelul 4 din 5 pe scara intensității

Roller-coasterul „Goliath” a fost inaugurat în 2006 și are o înălțime de 60 de metri, o cădere de 52 de metri, o spirală de 540 de grade și atinge o viteză de până la 112 km/h, potrivit site-ului parcului.

Pe „scara intensității” proprii, Six Flags clasifică „Goliath” la nivelul patru din cinci.

Decesul survenit luni este cel mai recent dintr-o serie de incidente fatale înregistrate la acest parc de distracții din Georgia, potrivit avocaților specializați în vătămări corporale.

Printre cazurile fatale se numără cel al unui bărbat în vârstă de 45 de ani care a murit în urma unui aparent infarct după ce s-a dat în „Goliath”, în 2006, a precizat firma de avocatură Doan Law Firm.