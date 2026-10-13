Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 13 octombrie - 9 noiembrie 2026. Potrivit specialiștilor, vremea va fi rece în următoarele zile, cu temperaturi sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, ploi în mai multe regiuni și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Temperaturile vor începe să crească din 18 octombrie în unele zone, însă ploile vor continua, mai ales în estul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-18 octombrie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și local în cele sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, iar în rest va fi deficitar.

Cum va fi vremea în săptămâna 19-25 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie 2016

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 2-8 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare generală de vreme severă cu temperaturi scăzute, ploi de până la 40 l/mp și chiar ninsori în zona de munte. Potrivit meteorologilor, ploi însemnate vor cădea în jumătate de țară.

Totodată, ANM a emis o avertizare de tip cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București și 11 județe. Avertizarea este valabilă din 12 octombrie 2026, începând cu ora 10:00 și până marți, 13 octombrie 2026, la ora 10:00.