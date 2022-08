Ancheta preliminară arată că Oleksii Kovalev, în vârstă de 33 de ani, a fost împuşcat mortal, în cap, în locuinţa sa din Hola Prîstan, au anunţat autorităţile de anchetă penală ruse. În apropierea locului crimei se afla o pușcă, înregistrată oficial pe numele lui Kovalev, potrivit Kyiv Post.

Oleksiy Kovalev, a former MP in Zelensky’s party who collaborated with Russia’s occupation of Kherson, was shot dead at home in Khereson alongside his girlfriend last night, Russian investigators say.



Kovalev was in charge of grain, which Ukraine accuses Russia of looting. pic.twitter.com/1fZAp6qYbK