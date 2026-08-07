Explozia a provocat moartea a 5 oameni și rănirea altor 21, iar înmormântarea lui Igor Ierusalimov a avut loc pe 4 august, la cimitirul Troekurov din Moscova, sub strictă securitate.

Generalul-locotenent rus Igor Ierusalimov a fost ucis în explozia dintr-un restaurant moscovit de lux. Atacul cu bombă a avut loc la restaurantul Balzi Rossi, în timpul unei aniversări.

Comitetul Antiterorist rus a susținut că bomba artizanală care a explodat, ascunsă într-o cutie pentru cadouri, a fost adusă de o femeie, căreia un agent de securitate i-a interzis accesul în restaurant.

Cele mai recente informații sugerează că Ierusalimov a murit la fața locului. Bloggerul OSINT Necro Mancer a raportat că pe 4 august a avut loc ceremonia de înmormântare a generalului-locotenent Ierusalimov, care s-a desfășurat în condiții de maximă discreție la cimitirul Troekurov din Moscova, unde au fost observate măsuri stricte de securitate.

Potrivit martorilor, la ceremonie au participat personal militar și oficialități, iar drapelurile Forțelor Terestre și Aerocosmice ale Rusiei au fost prezente.

Deși nu există confirmări oficiale, surse sugerează că ținta atacului ar fi fost generalul-colonel Alexander Ceaiko, comandantul Forțelor Aerocosmice ale Rusiei. Ceaiko a supraviețuit, dar unul dintre asistenții săi, Daniel Peredrîi, a fost ucis.

Ierusalimov a avut o carieră militară importantă, cu o ascensiune spectaculoasă. În 2020, era șeful operațiunilor în cadrul Districtului Militar de Vest și, în 2024, prim-adjunct al șefului de Stat Major al Districtului Militar al Moscovei, unul dintre responsabilii cu securitatea președintelui Vladimir Putin.

De altfel, în mai anul trecut, Vladimir Putin i-a conferit gradul de general-locotenent.

Pe de altă parte, Putin a început să înlocuiască comandanții militari, în special pe cei din structurile responsabile de logistică și unitățile de drone.

Decizia a fost luată pe fondul atacurilor ucrainene de amploare care au demonstrat incapacitatea acestor servicii de a rezista eficient atacurilor, este menționat într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului.

Putin l-a numit pe comandantul Districtului Militar Central, generalul-colonel Valeri Solodciuk, în funcția de ministru adjunct al apărării pentru logistică, înlocuindu-l pe Oleksandr Sancik. Ministerul Apărării a clarificat că Solodciuk va fi responsabil pentru sprijinul logistic, Sancik va fi responsabil pentru achiziții, iar ministrul adjunct al apărării, Aleksei Krivorucik, ​​pentru dezvoltarea de arme și tehnologii avansate.

Putin l-a numit, de asemenea, pe generalul-colonel Denis Liamin în funcția de șef al Statului Major al Comandamentului Forțelor Navale, înlocuindu-l pe Iuri Vaganov, care a fost aspru criticat de bloggerii militari ruși pentru lipsa sa experiență militară, deoarece vindea echipamente de instalații sanitare până în februarie 2022.

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