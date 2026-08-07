Design compact și material premium

Difuzorul, descris ca având dimensiunea unui puc de hochei, va fi ușor de transportat într-o singură mână sau chiar în buzunar, conform unor detalii anterioare dezvăluite de The Wall Street Journal.

Device-ul va avea un design metalic, pentru a-i oferi un aspect premium. De asemenea, se pare că vor fi utilizate materiale de înaltă calitate, precum metal de calitate superioară. Această abordare amintește de succesul Apple în ceea ce privește designul distinctiv al produselor sale.

Funcții inovatoare și tehnologii avansate

Difuzorul inteligent, alimentat de AI și ChatGPT, va include componente mecanice care se mișcă, acestea răzpunzând nevoii utilizatorilor de a folosi un gadget mai „uman” și mai interactiv.

În plus, device-ul va putea monitoriza utilizatorii și va învăța despre preferințele acestora prin intermediul microfoanelor, camerelor și altor senzori, dar și prin accesarea datelor din e-mailuri. O lumină specială va indica momentul în care dispozitivul ascultă mediul înconjurător.

Personalizare și funcționalitate extinsă

Datele colectate de boxă vor fi utilizate pentru a alimenta algoritmii AI, în vederea oferirii unui serviciu personalizat și a unui asistent mai intuitiv.

Acest device va funcționa ca o versiune avansată a modului de voce disponibil în aplicația ChatGPT a OpenAI.

Deisgn realizat de Jony Ive

În 2025, Wall Street Journal a scris că OpenAI își propune să producă și să distribuie 100 de milioane de astfel de gadget-uri, cu obiectivul de a le face la fel de omniprezente ca smartphone-urile.

Deși nu există încă un anunț oficial din partea companiei, așteptările pentru acest produs sunt mari, mai ales că e implicat și celebrul designer Jony Ive, cel care a „desenat” primele iPhone-uri, dar și interiorul lui Ferrari Luce.

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