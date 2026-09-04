Situația s-a agravat după analizele de sânge și urină, care au indicat prezența tramadolului, un opioid folosit pentru dureri severe, alături de alcool și cocaină, formând un „cocktail toxic”, potrivit ebihoreanul.

În mașină, polițiștii au descoperit recipiente cu canabis și un vape, confirmând că șoferul era un consumator frecvent. Acesta și-a recunoscut faptele, iar Judecătoria l-a condamnat recent la un an de închisoare cu suspendare. În plus, el va presta 80 de zile de muncă în folosul comunității la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași, ca parte din procesul său de „detoxificare”.

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