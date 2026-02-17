Reguli stricte pentru oțel cu emisii reduse de carbon

Proiectul prevede clasificarea oțelului în funcție de emisiile generate în procesul de fabricație, iar pragurile exacte urmează să fie stabilite ulterior.

Statele membre vor fi obligate să asigure utilizarea a 25% oțel cu emisii reduse în cadrul achizițiilor publice și programelor de subvenții. Tehnologii precum utilizarea oțelului reciclat, cuptoare cu arc electric și hidrogen verde sunt considerate esențiale pentru decarbonizarea industriei.

Norme similare vor fi aplicate pentru aluminiu și ciment, iar Comisia Europeană nu a oferit un comentariu imediat pe marginea acestor propuneri.

„Dintre industriile cu consum intensiv de energie, oțelul și cimentul sunt sectoare prioritare, deoarece sunt cei mai mari emițători și reprezintă împreună peste 6% din emisiile anuale de gaze cu efect de seră ale Uniunii”, se precizează în documentul aflat în stadiu de proiect.

Pentru a evita dezindustrializarea, „măsurile de cerere pentru produse cu emisii reduse de carbon ar trebui combinate cu cerințe de origine europeană pentru a sprijini în mod adecvat tranziția acestor industrii”.

Un plan pentru creștere economică a UE

Inițiativa vine într-un moment în care UE încearcă să oprească declinul industrial atribuit costurilor ridicate ale energiei, reglementărilor excesive și importurilor ieftine.

Actul de Accelerare Industrială, cunoscut sub denumirea de „Made in Europe”, are ca obiectiv ca sectorul manufacturier să reprezinte 20% din creșterea economică a continentului până în 2035.

Liderii europeni s-au întâlnit în Belgia pe 11 februarie 2026, unde unul dintre subiectele cele mai controversate a fost protecția industriei locale împotriva competiției globale.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au încercat să minimalizeze divergențele în abordare, Macron fiind deosebit de ferm în opinia sa că UE ar trebui să facă mai mult pentru a sprijini industriile critice.

Reguli noi pentru prioritizarea companiilor locale

Conform Bloomberg, legea va propune noi condiții pentru a asigura prioritizarea companiilor locale în deciziile de investiții ale statelor membre și firmelor străine. Aceste măsuri contravin filozofiei comerțului liber care a guvernat politicile europene de-a lungul decadelor.

Criteriile „Made in Europe” incluse în proiect prevăd producția în cele 27 de state membre ale UE, precum și în „parteneri de încredere”, cum ar fi țări terțe cu acorduri de liber schimb cu blocul și care respectă obiectivele de securitate și reziliență.

Sectorul auto este văzut ca un cumpărător principal al oțelului verde produs în Europa. În decembrie 2025, Comisia Europeană a propus anularea interdicției pentru motoarele cu combustie, astfel încât o parte din reducerea emisiilor să fie realizată prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon.

