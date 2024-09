Într-un videoclip care a apărut pe o platformă de socializare, pe rafturile magazinelor sunt prezentate ouă produse în Ucraina, vândute la noi în țară. Vecinii bulgari întâmpină aceeași problemă, iar deja au cerut Comisiei Europene oprirea importurilor de ouă din Ucraina, relatează Agro Intel.

Crescătorii de găini din România sunt revoltați pe această situație. Ei spun că nu pot concura cu prețurile mici la care ouăle din Ucraina sunt vândute și cer statului să le ofere un sprijin pentru a depăși această situație. Autoritățile de la București refuză să comenteze situația, dar oficialii bulgari au solicitat la Bruxelles suspendarea importurilor, relatează Observatornews.

Un român din Vâlcea a postat pe TikTok cum într-un lanț mare de supermarketuri, ouăle din Ucraina se vând ieftin. Marfa ucraineană dispare repede de la raft în acest caz. Un cofrag cu 30 de ouă se vinde la prețul de 17, 49 lei, iar 30 de ouă românești se vând la aproape 22 de lei, așadar cu aproape 30% mai mult.

Producătorii români sunt supărați pe această situație. „Preţul mi se pare îngrijorător de mic. Să ajungă din Ucraina până la noi, pe rafturi, la un preţ atât de mic nu este bună şi nu aduce niciun beneficiu consumatorului final. Este mult sub preţul pieţei”, a declarat Vladimir Lăpădat, producător ouă.

„Nici nu ştim calitatea acestor ouă şi nici nu ştim cu ce sunt hrănite găinile în Ucraina”

Cumpărătorii preferă produsele românești, dar la fel de mult contează prețul. Experții în industria alimentară spun că aceste ouă din Ucraina ar putea fi un pericol pentru sănătate.

„Lucrurile sunt necontrolate. Nici nu ştim calitatea acestor ouă şi nici nu ştim cu ce sunt hrănite găinile în Ucraina, care produc aceste ouă. Din Ucraina, nu cred că se verifică ceva, chiar dacă instituţiile statului ne spun lucrul ăsta”, a spus Dragoş Frumosu, expert industria alimentară.

Fermierii români reclamă același lucru, cerând ca marfa din Ucraina să fie analizată pentru a se descoperi dacă ar fi contaminată sau nu.

Modul în care ouăle ucrainene ajung pe rafturile românești este simplu: cu ajutorul unei cooperative agricole care se prezintă public că are 1.000 de membri fermieri în aproape toate sectoarele agriculturii.

Bulgaria a cerut Comisiei Europene să interzică importul de ouă ucrainene. În cadrul ședinței Consiliului UE pentru Agricultură și Pescuit, de pe data de 23 septembrie, la Bruxelles, Ministrul Agriculturii și Alimentației al Bulgariei, Giorgi Tachov, a făcut o astfel de cerere.

Ministrul de la Sofia a evidențiat că producția din Bulgaria are de suferit de pe urma importului de ouă din Ucraina. În primele șase luni din acest an, importul a ajuns la 2.618 de tone. Acest lucru reprezintă o creștere de cinci ori de la an la an. Prețurile ouălor din Ucraina sunt semnificativ mai mici decât cele din Bulgaria, lucru ce pune presiune serioasă pe prețurile din piața internă, a spus el.

Giorgi Tachov își justifică cererea de a se opri importurile de ouă din Ucraina prin faptul că măsurile de protecție care s-au luat până în prezent la nivelul UE, nu realizează efectul de descurajare așteptat. „Suntem pentru sprijinul ferm al poporului ucrainean, dar în niciun caz nu ar trebui ca acesta să coste falimentul și să încalce drepturile fermierilor noștri”, a mai spus oficialul bulgar.

