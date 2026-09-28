O companie de textile din provincia Overijssel, Olanda, trebuie să plătească peste 61.000 de euro unui angajat dat afară pentru comportament nepotrivit față de colege. Instanța a stabilit că faptele au avut loc, însă a considerat că angajatorul ar fi trebuit să îl avertizeze înainte de concedierea disciplinară.

Acuzații de comentarii și atingeri nepotrivite

Un tribunal din Zwolle, Olanda, a decis că un angajat concediat pe loc pentru comportament sexual nepotrivit față de colege trebuie să primească despăgubiri de peste 61.000 de euro. Judecătorul a concluzionat că gesturile și comentariile bărbatului au fost inacceptabile, însă concedierea disciplinară a fost o măsură prea severă, în lipsa unui avertisment prealabil.

Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, lucra din anul 2000 la o companie producătoare de textile pentru casă și tapițerii, unde muncea în departamentul de perdele. Timp de peste 25 de ani, activitatea sa fusese evaluată ca fiind corespunzătoare, scrie RTL.

Până la sfârșitul anului trecut, când compania a primit plângeri din partea unor colege, care l-au acuzat de comportament sexual nepotrivit la locul de muncă. La începutul lunii decembrie, angajatorul l-a suspendat și a deschis o anchetă internă.

Potrivit declarațiilor a șase angajate, bărbatul făcea comentarii cu tentă sexuală despre corpurile colegelor, inclusiv despre sâni și fese. Mai mult, femeile au reclamat și atingeri nedorite pe umeri, spate și ceafă.

Le-ar fi cerut colegelor săruturi

Plângerile au vizat și faptul că bărbatul se apropia foarte mult de colege și se apleca peste ele în timpul muncii. În plus, femeile au declarat că acesta le cerea frecvent „săruturi”.

Într-un caz, când se afla singur cu una dintre angajate, i-ar fi cerut un sărut în schimbul explicațiilor despre modul de funcționare al unei mașini de cusut.

Potrivit declarațiilor, comportamentul său a creat tensiuni la locul de muncă, iar în ultimul caz a provocat sentimente de teamă și nesiguranță. După ce angajatul a întrerupt discuția în care i-au fost prezentate acuzațiile, acesta nu a mai putut fi contactat de companie timp de șase zile. Ulterior, angajatorul a decis concedierea disciplinară. Bărbatul a contestat măsura în instanță și a solicitat despăgubiri de peste 200.000 de euro.

În hotărârea făcută publică, tribunalul din Zwolle a stabilit că atingerile nedorite și comentariile cu tentă sexuală au fost dovedite. „Comentariile despre corpurile colegelor, despre sâni și fese, sunt complet nepotrivite și inacceptabile. Același lucru este valabil și pentru cererea de săruturi în schimbul acordării unui ajutor”, se arată în decizia instanței.

Judecătorul a apreciat că bărbatul este vinovat de un comportament reprobabil.

Concedierea, considerată nejustificată

Cu toate acestea, instanța a decis că măsura concedierii imediate a fost nejustificată.

Judecătorul a ținut cont de faptul că bărbatul avusese o carieră de peste 25 de ani fără abateri disciplinare și de vârsta sa, care îi reduce șansele de a găsi un alt loc de muncă.

Potrivit instanței, angajatorul ar fi trebuit să îi ofere posibilitatea de a-și schimba comportamentul, de exemplu printr-un avertisment oficial. Pentru că acest pas nu a fost făcut, concedierea disciplinară a fost considerată disproporționată. În urma deciziei, compania de textile este obligată să îi achite fostului angajat mai multe tipuri de despăgubiri.

Acesta va primi aproape 25.000 de euro drept indemnizație legală de concediere, peste peste 11.000 de euro reprezentând salariul aferent perioadei de preaviz și încă 25.000 de euro drept compensație pentru concediere nejustificată.