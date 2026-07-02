Tarife și facilități pentru riverani în parcările de la Arena Națională și Pantelimon

Politica tarifară aplicată pentru aceste noi spații este unificată, fiind valabilă pentru toate structurile administrate de Compania Municipală Parking București. Pentru șoferii aflați în tranzit sau pentru cei care vin la evenimentele de pe Arena Națională, tariful standard este de 5 lei pe oră sau 30 de lei pentru o zi întreagă.

Cea mai importantă veste vizează însă bucureștenii care locuiesc în proximitatea acestor obiective. Riveranii beneficiază de un tarif preferențial de doar 50 de lei pe lună, o sumă extrem de accesibilă menită să elibereze străzile secundare din cartiere. Pentru cei care nu sunt riverani, dar doresc un spațiu garantat pe termen lung, există opțiunea unui abonament lunar standard în valoare de 500 de lei.

Peste 1.200 de locuri și plată digitală în parcarea de la Arena Națională

Cea mai mare dintre cele două facilități deschise este parcarea „Lia Manoliu”, situată în zona Arenei Naționale, care pune la dispoziția șoferilor nu mai puțin de 1.248 de locuri de parcare. Accesul auto este optimizat pentru a evita ambuteiajele, realizându-se direct din Bulevardul Basarabia, prin artere special amenajate pentru intrare și ieșire.

Din punct de vedere tehnologic, structura de la Arena Națională este complet digitalizată. Șoferii pot efectua plata rapid prin intermediul aplicației oficiale Parking București sau prin aplicația parteneră „Am Parcat”. De asemenea, sunt disponibile coduri QR pentru scanare rapidă cu telefonul mobil, dar și parcometre clasice instalate direct la locație pentru cei care preferă plata cu cardul sau numerar.

Tariful pentru parcare este de 5 lei pe oră în noile parcări supraetajate din București. Sursa foto: Primăria București.

Reguli diferite de plată în parcarea Park&Ride Pantelimon

Cea de-a doua structură importantă este Park&Ride Pantelimon, un proiect strategic pentru intrările în Capitală, care oferă 498 de locuri de parcare. Situată la intersecția marilor artere, cu acces direct din Șoseaua Pantelimon, această parcare are scopul de a convinge șoferii din Ilfov să își lase mașinile la intrarea în oraș și să continue călătoria cu transportul în comun.

Spre deosebire de Arena Națională, în parcarea Pantelimon sistemul de plată digitală este încă în curs de implementare. Pentru moment, utilizatorii au la dispoziție doar plata prin abonamente de zonă unică și de riveran, sau achitarea cash direct la parcometrele amplasate în interiorul clădirii. Autoritățile recomandă verificarea hărților cu zonele arondate pentru riverani înainte de achiziționarea abonamentelor pe site-ul oficial al companiei de parking.

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