„Era prăbușită, plină de sânge”

„Este o crimă odioasă”, a reacționat Prințul Albert al II-lea de Monaco într-un comunicat. Explozia de luni seară din Monaco a fost extrem de violentă. Dispozitivul i-a vizat pe oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev, stabilit în principat de zece ani, pe partenera sa și pe fiul lor, potrivit La Depeche.

🇲🇨 ATTENTAT À MONACO : Au moins trois blessés dont deux graves. Le plan rouge a été déclenché. Des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont été appelés en renfort. https://t.co/hv3j2mTur8 pic.twitter.com/GOW0fG8tg3 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

„În urma violenței exploziei, partenerei omului de afaceri i-au fost parțial smulse picioarele”, transmite Monaco-Matin. „Îi lipseau picioarele”, mărturisește Silvano, un locuitor din Monaco intervievat de BFMTV. „Era prăbușită, plină de sânge”. Femeia a fost transportată în stare de urgență la un spital din Nisa, unde i-au fost amputate membrele.

Iubita Anna, și soția, tot Anna

Potrivit Metro.uk, oligarhul se afla cu „iubita” sa stabilită la Londra când a explodat bomba. S-a confirmat că Anna Nasobina, în vârstă de 46 de ani, se afla cu Iermolaiev în momentul atentatului.

Rapoartele inițiale sugerau că soția lui Iermolaiev – pe nume tot Anna – fusese cea rănită în explozie. Însă Anna Ermolaev, în vârstă de 56 de ani, se afla în străinătate în momentul în care bomba a explodat.

Ea a declarat pentru Suspline: „În prezent, ne aflăm într-o stare de stres sever și cooperăm activ cu anchetatorii.”

Nasobina, presupusa iubită a lui Ermolaev, se descrie ca o regizoare „stabilită la Londra”, originară din Dnipro, Ucraina.

Oligarhul, conștient după explozie

La rândul său, omul de afaceri a fost rănit de schije și a suferit arsuri, conform aceleiași publicații Monaco-Matin. Acesta era conștient în momentul în care a fost preluat pe targă și evacuat. Și el a fost transportat la un spital din Nisa.

Adolescentul în vârstă de 13 ani pare să fi fost rănit mai ușor. Acesta a fost lovit la un picior, suferind arsuri și contuzii. Suflul exploziei l-a proiectat la pământ. Și el a fost internat în spital.

Vadim Iermolaiev, rănit de explozie, în vârstă de 58 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri ucraineni, fiind ani la rând în topul celor mai bogați antreprenori din țară.

Suspectul s-a făcut nevăzut

O explozie puternică produsă luni seară într-un imobil rezidențial din Monaco a rănit trei membri ai aceleiași familii ucrainene, printre care și omul de afaceri Vadim Iermolaiev.

Autoritățile din Principat investighează cazul ca pe un posibil atentat cu bombă, în timp ce principalul suspect este în continuare căutat. Potrivit Le Figaro și Le Parisien, explozia s-a produs în apropiere de Place des Moulins, într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale Monaco.

🇲🇨 ATTENTAT À MONACO : La bombe, qui a blessée une famille ukrainienne, contenait des boulons et de la grenaille, annonce le ministre dÉtat monégasque.

Le suspect qui déposé le sac piégé devant le hall dun immeuble est toujours recherché. Une photo du suspect a été dévoilée.… https://t.co/hv3j2mTur8 pic.twitter.com/p8bcZJ0v6z — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Explozia s-a produs luni seară, cu puțin înainte de ora 21:00, într-un bloc situat pe strada Révérend Père Louis Frolla, aproape de Place des Moulins.

Anchetatorii iau în calcul varianta unui dispozitiv exploziv amplasat intenționat. Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, camerele de supraveghere au surprins un bărbat care a lăsat un rucsac în holul clădirii și a părăsit imediat zona.

Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro și BFMTV, principalul suspect este un bărbat surprins de camerele de supraveghere purtând pantaloni bej, o geacă neagră și o pălărie care îi acoperea parțial fața. Acesta ar fi fugit spre localitatea franceză Beausoleil imediat după ce a lăsat rucsacul în clădire.

Poliția din Monaco colaborează cu autoritățile franceze pentru identificarea și prinderea suspectului.





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