Patronul pensiunii Ferma Dacilor, pasibil de amendă pentru nucii plantați în memoria victimelor incendiului din decembrie

O informație „pe surse” a determinat Direcția Agricolă Prahova să se autosesizeze cu privire la un eveniment organizat sâmbătă, 30 martie, pe raza complexului turistic Ferma Dacilor. Patronul pensiunii, Cornel Dinicu, eliberat de judecător din arestul la domiciliu cu o zi mai devreme, a coordonat mai mulți voluntari pentru plantarea unor nuci care să amintească de oamenii morți în tragedia din decembrie.

Potrivit Legii Pomiculturii, plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 5.000 de metri pătrați şi cele de arbuşti fructiferi de peste 2.000 de metri pătrați, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.

Autoritățile din Prahova spun că au fost nevoite să se autosesizeze după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia Dinicu amenajează o livadă pe o suprafață mare.

„Au scris oamenii pe Facebook că au mers să planteze nuci în amintirea celor decedați. Un coleg de-al nostru a venit cu o informație de genul că s-au plantat 4 hectare (n.r. – 40.000 de metri pătrați) de nuc. În momentul în care noi am aflat chestia asta, a sunat o colegă la registrul agricol (n.r. – din cadrul Primăriei Gura Vadului) și le-a spus că este un zvon. Pe surse – cum se zice – avem informația că s-a plantat. Dacă acolo este o suprafață mai mare de 5.000 de metri pătrați, trebuie o autorizație. Habar n-am de unde a transpirat în presă. Poate sunt situații mai altfel… și nu ajung în presă”, a declarat, pentru ziarul Libertatea, Mita Enache, șefa Direcției Agricole Prahova.

Recomandări Palmă pentru Coaliție. Două deputate ale Puterii vor ca partidele să fie arse la buzunar dacă o treime dintre aleși nu sunt femei în urma alegerilor

Cornel Dinicu alături de voluntari, la Ferma Dacilor

„Asta este o răutate”

Reprezentanții pensiunii spun că au fost informați vineri, 5 aprilie, despre faptul că este posibil să fi încălcat legea, dar că până acum n-au primit un verdict care să stabilească dacă vor primi amendă sau nu.

„Primăria l-a chemat pe un angajat de-al meu spunându-i că Direcția Agricolă s-a sesizat din oficiu că am plantat ilegal pe pământul meu. Amenda este de 20.000 de lei. Am pus niște pomi pentru umbră, pentru delimitarea terenului și, evident, pentru memoria copiilor, nicidecum să fac profit din nucii aceștia, nu m-am gândit nicio secundă la asta. Motiv pentru care nu au nicio bază legală, indiferent ce se întâmplă, să-mi dea amendă”, și-a prezentat Dinicu punctul de vedere, contactat de Libertatea.

Patronul complexului turistic acuză autoritățile de rea-voință și exces de zel.

„Cât de răi să fie oamenii să vină să-mi dea amendă? După ce că am capul spart, să veniți să-mi mai dați amenzi, doar așa… Nu mai e vorba că suflă și-n iaurt, asta este o răutate. Puteau să vină înainte să mă anunțe că trebuie să cer autorizație, că de-asta sunt autoritățile acolo – să ne învețe, că eu nu am de unde să știu. Nu m-am gândit la așa ceva, cine s-ar fi gândit? Nici nu știu cum să reacționez. Eu ar trebui să știu atâta legislație mai mult ca ei”, a continuat Dinicu.

Recomandări „Nu poți să le iei soldaților speranța că se vor întoarce acasă”. Furie în Ucraina, după ce Parlamentul a amânat o lege promisă de Zelenski

Cornel Dinicu a plantat nuci care să amintească de oamenii morți în tragedia din decembrie

„Pe mine mă cam depășește”

Ion Toloancă, viceprimarul comunei Gura Vadului, spune că a inspectat terenul cu nuci de la Ferma Dacilor și că estimează că totul este în regulă.

„El a plantat undeva la 60-70 de nuci în aliniament, deci nu sub formă de livadă, pentru delimitarea unor suprafețe. Urmează să trimitem informația la Direcția Agricolă, să vedem dacă se încadrează sau dacă trebuie să plătească amendă. Pe noi ne-au solicitat cei de la Direcția Agricolă și am mers eu acolo. N-am numărat pomii, de ce să spun o minciună, dar am fost și-am văzut. Clar nu este o livadă. Să vedem ce e de făcut. Din punct de vedere legal, pe mine mă cam depășește. Cei de la direcție vor stabili”, a precizat viceprimarul din Gura Vadului.

De ce este nevoie de autorizarea unei livezi

Șefa Direcției Agricole Prahova a explicat cum se obține și pentru ce este necesară autorizația pentru înființarea unei livezi. Inițiatorii trebuie să prezinte dovezi că sunt proprietari ai suprafeței respective sau, dacă este un teren în arendă, să facă dovada că au acceptul proprietarului. O astfel de autorizație este necesară la registrul agricol pentru că „se schimbă categoria de folosință a terenului din arabil în livadă”.

Recomandări Reporterul francez de război care s-a mutat în România povestește ororile trăite în prizonieratul rusesc: „Mi-am pierdut conştienţa. Cred că atunci au început să mă drogheze”

„Dacă suprafața este mai mare de două hectare, îi trebuie și un proiect tehnic care trebuie vizat de o stațiune de cercetări. Nu poate să planteze oricum. Se fac niște analize de sol, să-i ajutăm pe oameni, nu să planteze undeva vreo specie care nu se pretează la terenul respectiv, la microclimatul de acolo. Am înțeles că dânșii au plantat pomi răzleți pe aliniament, nu numai nuci, deci nu e vorba despre o plantație”, a explicat Enache, fără să precizeze când va fi luată o decizie privind eventuala amendare a administratorilor pensiunii.

Urmărește-ne pe Google News