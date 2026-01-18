SUA ar legitima invazia Ucrainei de către Rusia

Sanchez a spus că orice acțiune militară a SUA împotriva vastei insule arctice a Danemarcei ar dăuna NATO și ar legitima invazia Ucrainei de către Rusia.

„Dacă ne concentrăm asupra Groenlandei, trebuie să spun că o invazie americană a acestui teritoriu l-ar face pe Vladimir Putin cel mai fericit om din lume. De ce? Pentru că ar legitima tentativa sa de invazie a Ucrainei”, a spus el într-un interviu acordat ziarului La Vanguardia.

„Dacă Statele Unite ar folosi forța, ar fi o lovitură puternică pentru NATO. Putin ar fi de două ori mai fericit”.

UE a convocat o întâlnire de urgență

Ambasadorii din cele 27 de țări ale Uniunii Europene se vor întâlni duminică pentru o reuniune de urgență, după ce președintele SUA, Donald Trump, a promis un val de creșteri ale tarifelor vamale asupra aliaților europeni până când Statelor Unite li se va permite să cumpere Groenlanda.

Cipru, care deține președinția rotativă a UE pe șase luni, a anunțat sâmbătă seară că a convocat reuniunea pentru duminică.

Într-o postare lungă de sâmbătă pe Truth Social, Trump a declarat că va impune un tarif vamal de 10% Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, Olandei și Finlandei începând cu 1 februarie, „pentru toate bunurile trimise către Statele Unite ale Americii”.

El a spus că tariful va crește la 25% pe 1 iunie.

„Acest tarif se va menține până la încheierea unui acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, a declarat Trump.

Donald Trump insistă să pună stăpânire pe Groenlanda

Interesul președintelui de a pune mâna pe Groenlanda „într-un fel sau altul” a devenit o fixație după raidul american în care l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie. Deși a susținut că statutul actual al teritoriului arctic reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA, acest lucru a fost contestat de aliații SUA, inclusiv de Danemarca.

În postarea de sâmbătă dimineață, Trump a declarat că forțele din cele opt națiuni europene „au călătorit în Groenlanda, în scopuri necunoscute”. Președintele american se referea la desfășurarea de trupe de către aliații NATO în Groenlanda joi, ca răspuns la amenințările lui Trump de a prelua cu forța insula, care este un teritoriu autonom al Danemarcei.

„Declarația președintelui vine ca o surpriză”, a răspuns Lars Løkke Rasmussen, ministrul de externe al Danemarcei, pe rețelele de socializare. „La începutul acestei săptămâni, am avut o întâlnire constructivă cu vicepreședintele Vance și secretarul Rubio. Scopul creșterii prezenței militare în Groenlanda, la care face referire președintele, este de a consolida securitatea în Arctica”.

