Magazinul Penny România anunță că 28 și 29 septembrie 2026 sunt ultimele zile din campania cu reduceri care vizează produse din categoriile cafea, fructe și legume de sezon, produse locale marcate 3RO, dar și articole alimentare și pentru casă, potrivit publicației Wall Street.

O parte dintre promoții sunt exclusive pentru clienții care utilizează Penny Card.

Festivalul cafelei: Reduceri și accesorii speciale

Un punct central al campaniei este „Festivalul Cafelei”, care aduce prețuri speciale la produse din gama Casa Blanca și accesorii pentru pregătirea cafelei.

Printre ofertele vedetă se numără cafeaua măcinată Casa Blanca Intense 250 g, redusă cu 20%, la prețul de 9,99 lei, capsule de cafea la 16,99 lei și cafea boabe Casa Blanca Crema 1 kg, disponibilă la 59,99 lei.

De asemenea, clienții care dețin un Penny Card pot achiziționa un espressor pentru aragaz, cu capacitate de 3 cești, la doar 29,99 lei, precum și un ceainic din fontă de 1 litru la 74,99 lei.

Alte produse incluse în ofertă sunt căni și pahare pentru cafea, începând de la 9,99 lei, precum și cafetiere sau ceainice, cu prețuri începând de la 21,99 lei, în funcție de model.

Prețuri promoționale la Penny, la produse 3RO și fructe de sezon

Campania promovează produsele locale marcate 3RO, precum și fructele și legumele de sezon.

De exemplu, dovleacul plăcintar are un preț de 1,69 lei/kg cu Penny Card, gogonelele sunt disponibile la 3,49 lei/kg, iar sfecla roșie costă 1,89 lei/kg. Merele roșii sunt listate la 3,99 lei/kg.

Pentru alte produse proaspete, retailerul anunță reduceri semnificative: 38% la lămâi, care ajung la 5,49 lei/kg, 33% la conopidă, la prețul de 7,99 lei/bucată, și 18% la strugurii albi, disponibili cu 6,99 lei/kg.

Reduceri de până la 40% la produse pentru casă și mese zilnice

Printre ofertele săptămânii se regăsesc și reduceri de până la 40% pentru diverse produse.

Hârtia de copiator A4 (500 de coli) poate fi achiziționată cu 14,99 lei, iar hrana pentru pisici (1,4 kg) și hârtia igienică (pachet de 8 role) beneficiază de reduceri de 33%. De asemenea, berea semnalizată la raft are o reducere de 25% pentru posesorii Penny Card.

Pe lângă acestea, retailerul promovează produse alimentare pentru mesele zilnice, precum sucul de roșii Hanul Boieresc 750 g la 4,99 lei, mierea polifloră Hanul Boieresc 900 g la 15,99 lei și pastele Farfalle San Fabio 500 g la doar 2,99 lei.