Cine transmite România - Bosnia și Herțegovina. La ce oră începe meciul din Liga Națiunilor la TV pe 28 septembrie 2026

România a debutat în noul sezon de Liga Națiunilor într-o deplasare în Suedia, fotbaliștii antrenați de Gheorghe Hagi fiind învinși la limită, cu scorul de 2-1.

Alexander Isak şi Viktor Gyokeres au marcat pentru Suedia, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man, toate golurile fiind marcate în prima repriză. Primul meci oficial al lui Gică Hagi din cel de-al doilea său mandat pe banca „tricolorilor” s-a văzut pe Antena 1 și a fost lider de audiență.

România – Bosnia și Herțegovina se vede pe Antena 1

România a promovat la finalul ediţiei precedente de Nations League şi joacă acum în Liga B, în Grupa 4, alături de Suedia, Polonia, Bosnia-Herțegovina. Suedia şi Bosnia-Herțegovina au evoluat vara aceasta la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, competiție care s-a văzut pe Antena 1.

Și următorul meci disputat de România în Liga Națiunilor, acasă împotriva celor din Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie 2026, de la ora 21.45, se vede tot pe Antena 1.

Partida se va disputa la București, pe Arena Națională, însă tribunele vor fi goale, după ce România a primit o suspendare de la UEFA și accesul suporterilor este restricționat, din cauza incidentelor petrecute la meciul cu Kosovo în trecut.

Programul complet al partidelor României din Liga Națiunilor

- 25 septembrie 2026: Suedia – România (2-1)

- luni, 28 septembrie 2026, ora 21.45: România – Bosnia și Herțegovina (Antena 1)

- vineri, 2 octombrie 2026, ora 21.45: Polonia – România (Antena 1)

- luni, 5 octombrie 2026, ora 21.45: România – Suedia (Antena 1)

- sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 21.45: România – Polonia (Antena 1)

- marți, 17 noiembrie 2026, ora 21.45: Bosnia și Herțegovina – România (Antena 1)