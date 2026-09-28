Dr. Mousa Hassadiya, 31 de ani, a fost arestat în Fureidis, nordul Israelului, chiar în ziua nunții sale, suspectat de implicare într-un incident de focuri de armă. Judecătorii au respins acuzațiile din lipsă de probe, a relatat Yedioth Ahronoth.

Un mire a fost arestat cu câteva ore înaintea propriei nunți, acuzat de implicare într-un incident armat în timpul festivităților de dinaintea ceremoniei.

Dr. Mousa Hassadia, în vârstă de 31 de ani, urma să se căsătorească cu logodnica sa, Dr. Liyan, însă a fost reținut de poliție împreună cu tatăl său, în vârstă de 55 de ani, și cu DJ-ul evenimentului, Mohammed Mahajna.

Cei trei au fost acuzați de „asociere pentru comiterea unei infracțiuni” și de tragere de focuri de armă în aer.

După o noapte petrecută în custodia Poliției din Zicron Yaakov, Judecătoria de Pace din Haifa a decis eliberarea lor, concluzionând că „nu există nicio dovadă că aceștia ar fi comis fapta imputată”.

În cursul audierii, reprezentantul poliției a recunoscut că nu au fost găsite arme, cartușe sau alte probe care să susțină acuzațiile. De asemenea, a admis că, din cauza densității locuințelor din sat, nu poate exclude posibilitatea ca împușcăturile să fi avut loc într-o zonă îndepărtată de festivități.

Tribunalul Județean a respins apelul poliției împotriva deciziei de eliberare.

Evenimentul a continuat fără mire, fiind organizat la sala de festivități Mais al-Rim din Ar’ara. Invitații și mireasa au așteptat sosirea acestuia, însă Dr. Hassadia nu a reușit să participe la cel mai important moment al vieții sale.

După eliberare, mirele și tatăl său au fost întâmpinați cu bucurie de sute de rude și prieteni la domiciliul lor.

„Nu a avut loc niciun foc de armă la nuntă. Tot ce s-a spus este o minciună și o calomnie. Poliția ne-a răpit cele mai frumoase momente din viață, dar vom sărbători din nou. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au susținut”, a declarat Namaan, tatăl mirelui.

La rândul său, Mousa a mărturisit: „Am vrut să îmi sărbătoresc nunta și să fiu alături de soția mea și de familia mea, dar ceea ce s-a întâmplat m-a afectat profund și m-a întristat. Mi-au fost furate clipele pe care le-am așteptat atât de mult”.

Martorii prezenți la nuntă au susținut că nu a fost tras niciun foc de armă în timpul ceremoniei și au calificat arestările drept „o provocare și o lipsă de responsabilitate”.

„Oamenii noștri sunt uciși sau răniți în sat și nu vedem arestări, dar când vrem să sărbătorim, ne confruntăm cu obstacole din partea poliției, de parcă ar fi interzis pentru arabi să se bucure”, au declarat aceștia.