2 milioane de români au primit noile oferte la gaze pentru iarna 2026-2027. Cu cât ar putea crește facturile

Frigul nici nu a venit bine, dar furnizorii de gaze au început să transmită deja noile oferte pentru iarna 2026-2027, cu prețuri mai mari cu până la 20% față de cele de anul trecut, informează Observator.News.

Deși autoritățile susțin că legislația protejează consumatorii de scumpiri excesive, furnizorii avertizează că prețul final ar putea fi influențat de costurile-record de pe piața gazelor.

Două milioane de români, informați despre majorările de tarife la gaze

Peste două milioane de români au fost informați deja de furnizorii lor despre majorările de tarife.

De la 1 noiembrie 2026 până la 31 martie 2027, prețul pe kWh va ajunge la 34 de bani, cu 20% mai mult față de cel aplicat anterior.

În teorie, legislația obligă furnizorii să achiziționeze o parte din gaz la un preț fix, iar mecanismul implementat de stat ar trebui să garanteze cel mai mic tarif pentru consumatori.

Totuși, consumatorii vor afla prețul exact al gazelor doar atunci când vor primi facturile.

Gazele ating valori-record

„Populația va plăti prețul cel mai mic, așa cum o spune legislația în vigoare”, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Oficialul a precizat că, din punct de vedere legal, furnizorii nu pot depăși un anumit prag de preț.

În același timp însă, furnizorii avertizează că prețul final pentru iarnă depinde de mai mulți factori: costul gazelor extrase din depozite și posibilele achiziții suplimentare.

Un furnizor de gaze a confirmat că a achiziționat deja gaz pentru a acoperi consumul casnic, dar nu poate estima cu exactitate tarifele până la finalul sezonului rece.

Pe piața europeană, prețul unui MWh de gaz se tranzacționează în prezent la 76 de euro, de 2,5 ori mai mult decât prețul înregistrat în 2025, potrivit Corinei Murafa, expert în energie.

„Ne vom confrunta în această iarnă cu cele mai mari prețuri la gaze naturale din ultimii ani, comparabile cu anul 2022, dacă situația nu se va debloca în Orientul Mijlociu”, a adăugat Cristian Bușoi.

Facturi mai mari pentru toți consumatorii

Creșterea tarifelor va afecta buzunarele tuturor, de la gospodării la companii. Pentru familiile care locuiesc în case mari, facturile ar putea crește cu sute de lei lunar.

În cazul firmelor, impactul va fi și mai resimțit, mai ales pentru micile afaceri precum brutării sau saloane de coafură.

„Vorbim de un impact mare pe tot ce înseamnă încălzirea spațiilor comerciale, a brutăriilor, a saloanelor de coafură. Acolo, pentru IMM-uri, va fi ceva dureros”, a explicat Corina Murafa.