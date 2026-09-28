Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) deschide luni, 28 septembrie, de la ora 12.00, apelul de proiecte din cadrul programului „e-Mobility RO”, prin care pune la dispoziție o finanțare nerambursabilă de 49,5 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Banii sunt destinați dezvoltării rețelei de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România.

49,5 milioane de euro pentru stații de reîncărcare

A fost aprobat Ghidul solicitantului și calendarul oficial pentru apelul de proiecte „e-Mobility RO” (Submăsura 1), dedicat extinderii rețelei de alimentare rapidă destinate mai multor tipuri de mașini nepoluante. Schema are un buget total de 49.500.000 de euro, echivalentul a 259.780.950 de lei, informează Ministerul Transporturilor.

Proiectele pot fi depuse prin platforma MySMIS 2021 până la data de 27 noiembrie 2026. Astfel, vor fi realizate mai multe stații de încărcare pentru mașinile electrice pe drumurile din România, aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Începând cu data de 28 septembrie 2026, ora 12.00, solicitanții eligibili vor putea depune proiecte, prin platforma electronică MySMIS 2021, termenul de închidere fiind 27 noiembrie 2026, ora 23.59”, a anunțat sursa citată.

Depunerea contestațiilor aferente evaluării tehnico-economice este prevăzută în perioada 30 decembrie 2026 - 1 februarie 2027. De asemenea, soluționarea acestora și publicarea listei finale va avea loc în perioada 2 - 18 februarie 2027.

Calendarul apelului de proiecte.

Când vor fi semnate contractele de finanțare

Etapa de contractare și verificare a conformității administrative și a eligibilității se va desfășura în perioada 19 februarie - 26 martie 2027, iar rezultatele acestei verificări vor fi publicate la data de 29 martie 2027, mai precizează MTI.