Pentru prima dată din 1992, pe insula North Ronaldsay a venit pe lume un bebeluș. Părinții au străbătut mii de kilometri pentru naștere, dar nu vor rămâne acolo.

În locurile natale ale strămoșilor săi

Insula North Ronaldsay, cea mai nordică din arhipelagul Orkney din Scoția, a fost martora unui eveniment istoric de o încărcătură emoțională uriașă, relatează Focus.de. Pe 15 septembrie, mica comunitate izolată a celebrat venirea pe lume a primului nou-născut pe insulă din ultimele 3 decenii, un fapt ce nu se mai petrecuse din luna august a anului 1992.

Micuțul, botezat Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford, s-a născut la Holland House, reședința istorică a familiei mamei sale, construită încă din anul 1727.

Părinții săi, Alice Traill Ford și Jorge Suarez, au parcurs o distanță de peste 8.000 de kilometri din Costa Rica până în extremitatea nordică a Regatului Unit special pentru ca fiul lor să vină pe lume în locurile natale ale strămoșilor săi.

„Simt că această insulă a avut un rol în creșterea mea și tocmai de aceea am simțit cea mai puternică legătură și cel mai profund sentiment de apartenență cu energia de aici, mai ales în casa strămoșilor mei”, a explicat Traill Ford, care a născut la Holland House, construită de strămoșii săi.

Numele Duncan este un omagiu adus străbunicului său, fost proprietar de pământuri pe insulă.

Părinții conduc o școală în Costa Rica, dar și-au dorit ca micuțul Duncan să se nască în casa familiei lor. Familia a sărbătorit nașterea alături de cei aproximativ 60 de locuitori ai insulei, ridicând steagul și împărțind sticluțe mici de whisky.

Entuziasm de scurtă durată

Vestea nașterii a adus o val de entuziasm pe insulă, unde populația a scăzut dramatic în ultimele decenii, ajungând la doar câteva zeci de locuitori. Cu toate acestea, bucuria insularilor va fi de scurtă durată: în două luni, familia se va muta înapoi în Costa Rica.

North Ronaldsay este o insulă îndepărtată de doar șapte kilometri pătrați, cunoscută pentru turmele de oi care se hrănesc cu alge marine și pentru un zid de piatră lung de câțiva kilometri.

A fost odată casă pentru aproximativ 500 de oameni, dar emigrarea și închiderea școlii au redus drastic populația. Școala de pe insulă a fost închisă oficial în 2017, după ce ultimul copil a plecat.