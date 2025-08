Pepeni la modă

Inspirându-se din modelele de succes de peste hotare, fermierii români caută metode noi de a-și diversifica producția și de a răspunde cerințelor din ce în ce mai sofisticate ale consumatorilor.

Raymond Stanciu, director de vânzări în cadrul Diviziei Semințe de Legume a Marcoser, a explicat că există deja interes concret pentru formele neobișnuite de pepene, potrivit Agro Tv.

„Într-adevăr, partea de inovație în Japonia este foarte la modă și la mare căutare. Cum piața din România se dezvoltă, iar diversitatea crește, bineînțeles că ne pregătim să avem în viitor și astfel de pepeni pătrați”.

„Aceștia trebuie cultivați într-o tehnologie adecvată. Din ce știu, se pun în niște forme. Lucrăm cu niște companii din Japonia, chiar vreau să discut cu ei să vedem dacă ne pot pune la dispoziție tehnologia și să facem o testare în România”, a mai spus acesta.

Depending on many factors, the average square watermelon in Japan cost anywhere from $100 to over $500. 🍉💰 pic.twitter.com/uEvcEdRmiL — Fun_Facts (@Fun_Facts4Life) July 8, 2023

Pepeni cu pulpă galbenă, fără semințe și soiuri exotice

Recomandări De ce întârzie trimiterea în judecată a dosarului „Ferma Dacilor”. Cornel Dinicu a cerut falimentul societății din cauza datoriilor uriașe. „Pur și simplu nu ne-au dat o perioadă de grație”

Pe lângă pepenii pătrați, compania Marcoser a introdus deja în România mai multe specialități care prind tot mai bine la consumatori.

„Pepenele roșu cu pulpă galbenă, spre exemplu, este soiul care a prins foarte bine în ultima perioadă. Noi am tot continuat să dezvoltăm partea asta. Prima oară am adus pepeni cu exteriorul verde, dar interiorul galben. Aveau semințe; acum am mers mai departe și am reușit să identificăm un hibrid foarte dulce, cu miez galben și fără semințe, care se pare că este foarte apreciat astăzi”.

În supermarketurile din țară, prețurile pentru un pepene roșu cu miez galben pornesc de la 2,7 lei pe kilogram și pot ajunge până la 5 lei/kg, în funcție de magazin și de proveniență.

Soiuri de pepeni preferate în supermarketuri

Raymond Stanciu a adăugat că specialitățile devin tot mai populare și în lanțurile de magazine.

„În continuare se dezvoltă partea asta de specialități, dacă vorbim de White Honey – cel în formă de ou, care prinde bine pe supermarket – Piel de Sapo, Cantaloupe, tot felul de varietăți pe care le găsim în piața din afară și iată că apar și în România”.

În general, pepenii mai exotici sau mai puțin comuni precum White Honey și Piel de Sapo pot fi mai scumpi decât pepenele roșu comun sau cel cu miez galben, prețurile pornesc de la 6-9 lei/kg în magazinele din România.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE