Percheziții DIICOT și FBI în București și trei județe. Lamborghini, Rolls-Royce și teancuri de bani acasă la suspecții care aduceau mașini din SUA

Polițiștii și procurorii DIICOT, împreună cu agenți FBI, au făcut percheziții, miercuri dimineață, la 42 de adrese din București și județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Anchetatorii au vizat o rețea de criminalitate organizată specializată în importuri ilegale de mașini de lux din Statele Unite ale Americii, dar și în infracțiuni de furt, înșelăciune și spălare de bani.

Suspecții aduceau mașini de lux din SUA în Portul Constanța

Membrii grupării de criminalitate organizată sunt cercetați pentru că ar fi prezentat acte falsificate la autoritatea vamală română pentru a diminua ilegal taxele datorate statului la importul unor autoturisme de lux aduse direct din SUA.

Operațiunea de amploare a fost derulată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.

Agenții FBI din SUA au participat la ancheta DIICOT

Conform anchetatorilor, rețeaua infracțională a fost constituită încă din anul 2021 de mai mulți cetățeni români. Scopul principal al grupării era obținerea unor beneficii financiare substanțiale prin fentarea legislației vamale și introducerea pe piața din România a unor mașini scumpe, la costuri mult reduse artificial.

Investigația a luat o amploare transfrontalieră după ce anchetatorii români au cooperat strâns cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite. În urma verificărilor comune, s-a descoperit că membrii rețelei nu se limitau doar la fentarea taxelor vamale în Portul Constanța.

Aceștia ar fi desfășurat activități infracționale grave chiar pe teritoriul american, unde sunt acuzați de furturi, înșelăciuni și tâlhării. Banii obținuți din aceste infracțiuni comise în SUA erau ulterior introduși în circuitul financiar din România.

Vile, mașini de lux și bijuterii cumpărate cu banii furați din SUA

Sumele obținute prin metode ilegale erau spălate prin achiziționarea de proprietăți imobiliare de valoare, bijuterii de lux și alte autoturisme scumpe pe teritoriul țării noastre.

Persoanele vizate în acest dosar urmează să fie aduse pentru audieri la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, unde procurorii vor stabili măsurile preventive care se impun.