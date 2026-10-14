5 Știri by Libertatea - Monden: Ce pensie are Petre Roman în 2026 / Eva Măruță a semnat cu Pro TV

5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România.

Tatăl a plecat, a venit fiica! Cătălin Măruță a plecat, dar familia n-a ieșit din grilă. Eva Măruță a semnat cu PRO TV și va juca în „Tati Time”, serialul care continuă povestea filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”. Filmările au început deja, iar comedia promite povești cu părinți, copii și socri prea implicați. Adică viața de familie, fără filtre și cu potențial de haos! Mutarea Evei vine după ce tatăl ei, Cătălin Măruță, a semnat cu un post concurent, în timp ce Andra a început filmările pentru „Românii au talent”. Concluzia? În familia lor, telecomanda e motiv de negociere.

Ce pensie are Petre Roman? La 80 de ani, fostul premier nu stă cu mâinile în sân și nici cu ochii pe poștaș! Încasează o pensie cu puțin peste 11.000 de lei, majorată cu aproximativ 2.300 de lei în 2024, după cum a relatat presa, dar nu pare pregătit să se retragă definitiv din activitate. Este profesor la o universitate din Geneva și participă la conferințe internaționale. Așadar, pensia intră, dar și munca merge înainte. Pentru unii, pensionarea înseamnă papuci și televizor. Pentru Petre Roman, încă se poartă catedra și conferințele.

Se mai căsătoresc sau nu Armina și Marcel după eliminarea de la „Insula Iubirii”? Fanii îi vor despărțiți, dar ei au alte planuri. Cei doi nu par să se lase influențați de comentariile internauților și se pregătesc de nuntă. Chiar au devansat marele eveniment cu o lună. Cununia religioasă era programată inițial în decembrie, însă Armina a aflat că nunta se suprapunea cu postul Crăciunului, iar după o discuție cu preotul, au stabilit noua dată: 14 noiembrie 2026. Așadar, în timp ce unii le cântă prohodul relației, mirii repetă pentru marele „DA”! Rămâne de văzut dacă iubirea rezistă și după reality-show.

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, se ceartă românește, dar se supără filipineşte! În casa artistei și a fostului concurent de la „Survivor”, iubirea e mare, dar nici scandalul nu duce lipsă de energie. Cei doi recunosc că mai apar contre, iar Nicu spune că uneori totul seamănă cu un meci România–Filipine. Și cine câștigă? Se pare că Bella are avantaj pe teren străin! Dincolo de șicane, cei doi nu rezistă prea mult unul fără altul și au planuri comune: vor să filmeze un videoclip și chiar visează la un rol într-un serial. Până la Hollywood, măcar să se certe pe aceeași scenă.