Shakira ar putea avea o nouă persoană specială în viața sa, la mai bine de patru ani de la despărțirea de fostul fotbalist Gerard Pique.

Presa din Spania a relatat că artista columbiană ar fi fost văzută în repetate rânduri alături de Serge Ibaka, fost jucător de baschet la Real Madrid. Deși întâlnirile dintre cei doi au stârnit speculații despre o posibilă relație, surse apropiate lor susțin că sunt doar prieteni.

Viața sentimentală a cântăreței Shakira a revenit în atenția presei spaniole, după ce numele său a fost asociat cu cel al lui Serge Ibaka, baschetbalist congolezo-spaniol care a jucat pentru Real Madrid.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cei doi s-ar fi întâlnit de mai multe ori în ultimele luni, alimentând zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste.

Emisiunea „El Gordo y la Flaca”, difuzată de postul american Univision, a dezvăluit că Shakira ar fi manifestat un interes pentru fostul jucător de baschet. Potrivit programului de televiziune, cei doi ar fi încercat să își păstreze întâlnirile departe de atenția publicului, preferând să se cunoască treptat, înainte ca informațiile despre o posibilă relație să ajungă în presă.

Madridul ar fi fost unul dintre locurile în care artista și sportivul s-au întâlnit. De asemenea, amândoi s-au aflat în capitala Franței în aceeași perioadă, cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris. Coincidența a contribuit la intensificarea speculațiilor privind legătura dintre cei doi.

Jurnalistul Aurelio Manzano a discutat cu persoane din apropierea cântăreței columbiene pentru a afla mai multe detalii. Sursele sale au confirmat că întâlnirile au avut loc, însă au ținut să precizeze că Shakira și Serge Ibaka se consideră doar prieteni.

Până în prezent, nici artista, nici fostul baschetbalist nu au confirmat oficial existența unei relații amoroase. Astfel, în lipsa unor declarații directe din partea lor, informațiile rămân la nivelul speculațiilor apărute în presă.

Zvonurile despre o posibilă relație apar la mai bine de patru ani de la separarea Shakirei de Gerard Pique, fostul fotbalist al Barcelonei. Cei doi și-au anunțat despărțirea în iunie 2022, după o relație care a atras constant atenția presei internaționale.