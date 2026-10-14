În 1938, Hitler a cumpărat un tablou din colecția lui Mihail Kogălniceanu și l-a oferit cadou. După aproape 140 de ani, ar putea reveni în România

Un tablou care a aparținut lui Mihail Kogălniceanu, a fost cumpărat de Adolf Hitler și oferit cadou lui Hermann Göring, unul dintre cei mai importanți lideri naziști, ar putea ajunge în România, după aproape 140 de ani de la vânzarea sa. Pictura se află acum într-o colecție de artă din München, iar conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași a început demersurile pentru a o aduce la Muzeul „Mihail Kogălniceanu”, potrivit Informat.ro.

Hitler a cumpărat tabloul în 1938 și i l-a dăruit lui Hermann Göring de ziua sa

Povestea picturii este documentată în arhivele muzeelor germane. În 1938, Adolf Hitler a cumpărat lucrarea prin intermediul comerciantului de artă Karl Haberstock din Berlin. Tabloul avea însă o istorie mult mai veche. Fusese pictat în jurul anului 1880 de artistul austriac Hans Makart și aparținuse omului politic român Mihail Kogălniceanu. După ce l-a cumpărat, Hitler a decis să îi ofere pictura lui Hermann Göring, unul dintre principalii conducători ai regimului nazist.

Adolf Hitler îi oferă lui Hermann Göring tabloul „Șoimarul”, de pictorul austriac Hans Makart, în 1938. Sursă foto: Getty Images

Potrivit bazei de date a Muzeului German de Istorie din Berlin și evidențelor colecțiilor de artă ale statului Bavaria, lucrarea i-a fost oferită lui Göring pe 12 ianuarie 1938, de ziua sa de naștere.

Pictura i-a aparținut lui Mihail Kogălniceanu și a fost scoasă la licitație în 1887

Lucrarea se numește „Die Falknerin”, tradusă în română „Șoimărița”, și înfățișează o femeie îmbrăcată în haine elegante, cu un șoim așezat pe braț. Este o pictură în ulei pe pânză, cu dimensiunile de 106,3 pe 79,8 centimetri. Hans Makart, artistul care a realizat-o, a trăit între 1840 și 1884 și a fost unul dintre pictorii austrieci cunoscuți ai secolului al XIX-lea și, potrivit documentelor păstrate la München, tabloul a făcut parte din colecția lui Mihail Kogălniceanu până în decembrie 1887.

Tabloul „Șoimărița”, realizat de Hans Makart, a fost cumpărat în 1937 de comerciantul de artă Karl Haberstock de la o galerie din Viena și vândut ulterior pentru Adolf Hitler. Acesta i l-a oferit cadou lui Hermann Göring, pe 12 ianuarie 1938, de ziua sa de naștere. Sursă foto: Profimedia Images

În zilele de 9 și 10 decembrie ale acelui an, lucrarea a fost scoasă la licitație la Köln, prin casa J. M. Heberle, cunoscută și sub numele H. Lempertz' Söhne. Ulterior, pictura a trecut prin mai multe colecții particulare și galerii din Austria și Germania. Printre proprietarii documentați se numără și colecționarul Moritz von Gutmann și moștenitorii săi. Lucrarea a ajuns apoi la galeria L. T. Neumann din Viena, iar în decembrie 1937 a fost achiziționată de comerciantul Karl Haberstock. De aici, tabloul a intrat în posesia lui Hitler, care l-a oferit lui Göring în 1938.

Ce s-a întâmplat cu tabloul după Al Doilea Război Mondial

Pictura a rămas în colecția lui Hermann Göring până în 1945. După înfrângerea Germaniei naziste, lucrarea a fost preluată de Aliații americani și a ajuns, pe 27 iulie 1945, la Central Collecting Point din München, centrul în care erau adunate și cercetate operele de artă recuperate după război.

Au urmat mai mulți ani în care tabloul s-a aflat în administrarea autorităților germane. În 1961, lucrarea a intrat în patrimoniul statului Bavaria, iar în evidențele muzeale figurează ca fiind primită în 1962. În prezent, face parte din colecțiile Bayerische Staatsgemäldesammlungen și nu este expus public.

Muzeul din Iași vrea să aducă tabloul în România

Alexandru Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, a anunțat marți, 13 octombrie 2026, că instituția încearcă să aducă pictura la Muzeul „Mihail Kogălniceanu”. Acesta a explicat că lucrarea are o valoare aparte pentru istoria colecțiilor de artă românești, mai ales datorită legăturii cu unul dintre cei mai importanți oameni politici din secolul al XIX-lea. Managerul muzeului a arătat că traseul lucrării poate fi urmărit în documentele Pinacotecii din München, unde sunt consemnați atât Mihail Kogălniceanu, cât și Adolf Hitler și Hermann Göring.

„Deja am început demersurile, dacă putem să aducem această lucrare”, a precizat Alexandru Chituță pentru sursa citată.

Scopul este organizarea unei expoziții dedicate lui Mihail Kogălniceanu și colecției sale de artă. Alexandru Chituță consideră că prezentarea picturii ar crește prestigiul casei memoriale din Iași și le-ar oferi vizitatorilor ocazia să descopere o parte mai puțin cunoscută din viața omului politic român.

Tabloul ar putea fi expus pentru prima dată la Muzeul „Mihail Kogălniceanu” din Iași

Deocamdată, autoritățile muzeale din Iași au anunțat doar începerea demersurilor pentru aducerea picturii în România. Nu există o confirmare publică a unui acord de împrumut cu instituția din München și nici o dată stabilită pentru deschiderea expoziției. Dacă proiectul se va concretiza, vizitatorii Muzeului „Mihail Kogălniceanu” vor avea ocazia să vadă o lucrare care a parcurs un drum neobișnuit: de la colecția unui politician român la marile galerii europene, apoi în posesia lui Hitler și Göring, înainte de a ajunge într-un muzeu german.