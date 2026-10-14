Al doilea mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc și a fost doborâtă în Ucraina, anunță MApN

Un al doilea mesaj RO-Alert a fost trimis locuitorilor din județul Tulcea, după ce o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în țară pe la Sulina și a fost doborât la revenirea în Ucraina, după cum anunță MApN. Totodată, două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizare.

Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea după ce o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian

O dronă a fost detectată miercuri dimineață, 14 octombrie 2026, în proximitatea graniței dintre Ucraina și România, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN). Incidentul a generat un mesaj de alertă RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

„O nouă țintă aeriană care evolua în proximitatea frontierei cu România a fost detectată în dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul și nordul județului Tulcea, iar la ora 10.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au declarat reprezentanții MApN.

Drona a intrat pentru o scurtă perioadă în spațiul aerian românesc, pe la Sulina

MApN a mai transmis că drona a pătruns pentru o scurtă perioadă în spațiul aerian românesc, în zona orașului Sulina, deasupra Mării Negre, înainte de a reveni pe teritoriul ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre, după care a intrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

În urma incidentului, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația.

Un alt mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea miercuri dimineața

Totodată, o altă alertă aeriană a fost emisă în aceeași dimineață, după detectarea unor ținte aeriene în apropierea localității Vâlkove din Ucraina, aproape de granița cu România.

„În dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a anunțat MApN, miercuri dimineața, odată cu prima alertă primită de locuitorii din Tulcea.