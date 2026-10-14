O clientă Raiffeisen Bank și-a băgat singură datele pe un site fals, dar a primit despăgubiri de la bancă. Greșeala care a costat scump instituția financiară

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Raiffeisen Bank România a fost obligată să despăgubească o clientă după ce reprezentanții instituției bancare nu au acționat prompt pentru blocarea conturilor, deși femeia sesizase că datele sale au fost compromise printr-un atac de tip phishing.
Decizia vine după un proces derulat în mai multe etape, în care prima instanță dăduse inițial câștig de cauză băncii, potrivit Profit.ro. Clienta a atacat însă hotărârea la instanța de apel, unde judecătorii au analizat cronologia evenimentelor și obligațiile legale ale instituțiilor financiare în momentul în care sunt alertate cu privire la posibile fraude online.
Procesul are la bază un incident de securitate în care victima a fost o clientă a băncii. După ce a accesat din greșeală un link dintr-un mesaj de phishing și a introdus datele confidențiale de autentificare pe o pagină clonată.
La scurt timp, femeia și-a dat seama de eroare și a contactat serviciul de asistență clienți al băncii pentru a solicita blocarea de urgență a aplicației de internet banking și a cardurilor asociate.
Cu toate că alertarea băncii s-a făcut în cel mai scurt timp posibil de la momentul compromiterii datelor, contul bancar nu a fost restricționat. Astfel, atacatorii au avut la dispoziție o fereastră de timp în care au reușit să efectueze mai multe tranzacții neautorizate, golind contul clientei.
Reprezentanții băncii au refuzat ulterior acoperirea prejudiciului pe cale amiabilă, invocând neglijența gravă a utilizatorului care a furnizat datele secrete către terți neautorizați pe o pagină falsă.
Tribunalul București a arătat că reclamanta a notificat Raiffeisen Bank Romania în data de 14.01.2023, conform articolului 166, aliniatul 1, litera b din Legea 209/2019, cu privire la folosirea fără drept a instrumentului său de plată, iar banca nu a întreprins niciun demers cu privire la blocarea contului clientei.
Astfel, acest cont a fost debitat așa cum s-a arătat conform extrasului de cont, în datele de 15.01.2023, respectiv 18.01.2023, fără ca banca să ofere clientei un răspuns adecvat în ceea ce privește această întârziere.
În motivarea sentinței Tribunalului București se arată că „banca și-a încălcat obligația legală de a bloca contul clientei care a notificat-o în timp util, provocându-i acesteia o pierdere semnificativă în cuantum de 69.937,60 lei".
Totodată, instanța a a preciat că „reclamanta a suferit un prejudiciu moral constând în stresul și disconfortul psihic generate de conduita pârâtei, motiv pentru care consideră justificată acordarea unor daune morale în cuantum de 10.000 lei”.
De asemenea, pe lângă aceste sume, banca a fost obligată să achite și cheltuieli de judecată de 4.663,05 lei, din care 3.108,75 lei pentru taxa judiciară de timbru.
Atacurile de tip phishing se numără printre cele mai utilizate metode de fraudă cibernetică. Acestea vizează obținerea de date sensibile sau informații financiare. Mesajele par deseori autentice, venind din surse aparent de încredere.
IOSlF. 14.10.2026, 12:59
Vina în toate aceste cazuri este 100% a băncilor. De ce? Simplu. Pentru că împing oamenii forțat către digitalizare. Dacă eu nu sunt specialist în informatică, sau nu vreau să instalez aplicații bancare sau nu vreau să lucrez online, să-mi instalez antiviruși, actualizări permanente etc., de ce banca mă obligă să fac asta?? Poate că eu vreau să am doar o relație directă, fizică cu banca, să vin doar personal atunci când am ceva de rezolvat, să comunic direct și transparent cu un angajat al băncii. În acest fel dispar și hackerii, și escrocii, și grijile clienților băncii. Dar nu, voi vreți să complicați lucrurile și să faceți viața clienților un calvar. Nu m-aș mira ca multe bănci să fie în cârdășie cu acești bandiți informatici, e o metodă simplă de a mai ușura oamenii de niște bani..