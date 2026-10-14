Cine este Dan Neculăescu, diplomatul dorit de Nicușor Dan ca ministru de externe în Guvernul Niculescu

Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO, este dorit de președintele Nicușor Dan la conducerea Ministerului Afacerilor Externe, în viitorul Guvern Luca Niculescu, potrivit unor surse Libertatea. Șeful statului îi mai susține pe Sorin Costreie pentru Ministerul Educației și pe Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor. Cele trei nume sunt luate în calcul pentru viitorul Executiv, însă lista oficială a miniștrilor nu a fost încă prezentată.

Cine este Dan Neculăescu, diplomatul cu o carieră de 24 de ani în Ministerul de Externe

Dan Neculăescu, pe numele complet Dănuț Sebastian Neculăescu, este diplomat de carieră și reprezentant permanent al României la NATO din februarie 2022. A fost numit în această funcție de fostul președinte Klaus Iohannis, după ce ocupase mai multe poziții importante în Ministerul Afacerilor Externe.

Neculăescu lucrează în diplomația românească din octombrie 2002 și are rangul diplomatic de ambasador. În cei 24 de ani de activitate, a reprezentat România în negocieri internaționale și a lucrat în special în domeniile securității, apărării și relațiilor strategice. Potrivit biografiei publicate de NATO, înainte de numirea la Bruxelles, a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, între iunie 2016 și iulie 2017, a ocupat funcția de consilier de stat pentru afaceri externe al prim-ministrului.

A reprezentat România la Viena și a contribuit la pregătirea a trei summituri NATO

Cariera lui Dan Neculăescu a început în 2002, când a lucrat în structurile Ministerului Afacerilor Externe responsabile de analiza și planificarea politicii externe și de relația cu NATO. Între 2004 și 2006, a ocupat funcțiile de șef de birou și, ulterior, director al Direcției OSCE, Neproliferare și Controlul Armelor. În decembrie 2006, a ajuns la Viena, unde a devenit reprezentant permanent adjunct al României în structurile de dialog politico-militar ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Din mai 2009 până în septembrie 2011, a reprezentat România ca adjunct al reprezentantului permanent pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Comisia pregătitoare a Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare. În această perioadă, a participat la pregătirea și desfășurarea mandatelor deținute de România în conducerea unor structuri ale AIEA, inclusiv la negocierile privind bugetul organizației.

Întors la București, Neculăescu a ocupat funcții de conducere în domeniul politicilor de securitate și al afacerilor strategice. A contribuit la pregătirea a trei summituri NATO, la Chicago în 2012, Newport, în 2014, și Varșovia, în 2016. De asemenea, a fost implicat în dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite, Polonia și Turcia, în special în domeniul securității. În 2013, a avut responsabilități de planificare pentru activitățile de monitorizare ale misiunii Uniunii Europene din Georgia, la Tbilisi.

Ce studii are Dan Neculăescu

Dan Neculăescu a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității din București și Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din Capitală. În 2002, a urmat cursurile Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe, iar în 2003 a studiat la Colegiul NATO din Roma.

De-a lungul carierei, a primit mai multe distincții, printre care Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de Cavaler, Ordinul de Merit al Republicii Polone și Ordinul Sfântului Grigorie cel Mare, conferit de Sfântul Scaun.

Dan Neculăescu a mai fost propus ministru al apărării în Guvernul Tomac

Nu este prima dată când numele lui Dan Neculăescu apare pe o listă de posibili miniștri. În iunie 2026, premierul desemnat la acea vreme, Eugen Tomac, anunța că ambasadorul României la NATO acceptase propunerea de a conduce Ministerul Apărării Naționale.

Tomac își motiva alegerea prin experiența diplomatului în probleme de securitate și prin activitatea sa în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Guvernul propus atunci nu a mai ajuns să fie învestit. Acum, Neculăescu este luat în calcul pentru un alt portofoliu, cel al Afacerilor Externe, într-un cabinet condus de Luca Niculescu, el însuși diplomat și fost ambasador al României în Franța.

Sorin Costreie, consilierul lui Nicușor Dan, susținut pentru Ministerul Educației

Un alt nume susținut de președintele Nicușor Dan pentru viitorul Guvern este Sorin Costreie, potrivit unor surse Libertatea. Costreie este consilier prezidențial pentru Educație și Cercetare din 17 noiembrie 2025, fiind numit în această funcție prin decret semnat de Nicușor Dan. În vârstă de 55 de ani, acesta este conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde lucrează din 1997.

Este specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, logica și filosofia științei, dar și în dezvoltarea gândirii critice. A obținut doctoratul la Universitatea din București în 2007 și a ocupat mai multe funcții administrative în învățământul superior. A fost prorector al Universității din București, secretar de stat în Ministerul Educației și consilier de stat pentru Educație și Cercetare în cadrul Guvernului României. Din 2023, conduce UNICA, o rețea care reunește universități din capitalele europene. Și numele său a mai fost vehiculat pentru conducerea Ministerului Educației. În iunie 2026, Eugen Tomac îl anunțase drept propunerea sa pentru acest portofoliu, precum și pentru o funcție de vicepremier.

Alexandru Nazare, susținut de Nicușor Dan pentru Ministerul Finanțelor

Al treilea nume susținut de președinte este Alexandru Nazare, pentru Ministerul Finanțelor, potrivit unor surse Libertatea. Nazare are 46 de ani, este membru PNL și a ocupat funcția de ministru al finanțelor în Guvernul Ilie Bolojan, instalat în iunie 2025. Acesta a mai condus Ministerul Finanțelor în Guvernul Florin Cîțu, între decembrie 2020 și iulie 2021. De asemenea, a fost ministru al transporturilor în perioada februarie-mai 2012, în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.

Născut pe 25 iunie 1980, în Onești, județul Bacău, Alexandru Nazare a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și a urmat studii în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene la Berlin. Ulterior, a obținut un master în administrație publică la Hertie School of Governance, tot în capitala Germaniei.

În cariera sa politică și administrativă, a ocupat funcții în Ministerul Integrării Europene, Ministerul Transporturilor și Parlamentul European, unde a fost și eurodeputat. A fost ales senator din partea PNL în 2020, iar în octombrie 2024 a devenit membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Portofoliul Finanțelor este însă unul dintre cele asupra cărora continuă negocierile politice, PSD fiind interesat, potrivit informațiilor apărute în presă, să își desemneze propriul ministru.

Luca Niculescu va prezenta joi lista miniștrilor și programul de guvernare

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat marți, 13 octombrie, că va depune joi, 15 octombrie, la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Niculescu a precizat că a încheiat două zile de consultări cu partidele parlamentare și că analizează variantele posibile pentru formarea unui Executiv stabil. Discuțiile vizează atât un guvern format din reprezentanți politici, cât și variante tehnocrate sau mixte.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru pe 5 octombrie 2026, după consultările de la Palatul Cotroceni. Este a patra încercare de formare a unui guvern după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai.