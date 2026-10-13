Percheziții DNA la Serviciul Permise și Înmatriculări Ilfov: șpăgi pentru promovarea examenului auto și programări preferențiale „peste rând”

Procurorii DNA au descins marți,13 octombrie, la Serviciul Permise și Înmatriculări Ilfov într-un dosar de corupție. Sunt vizate fapte din 2026 privind șpăgi pentru promovarea traseului.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează marți percheziții la sediul Serviciului Permise și Înmatriculări Ilfov. Descinderile au loc într-un dosar penal în care se desfășoară cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni de luare de mită și fapte asimilate corupției.

Ancheta procurorilor anticorupție vizează suspiciuni privind primirea unor sume de bani de către angajați ai serviciului în schimbul favorizării unor candidați. Este vorba despre primirea unor sume de bani pentru programarea preferențială, „peste rând”, a candidaților la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării examenului, dar și urgentarea unor proceduri administrative.

Potrivit DNA, procurorii cercetează posibile fapte de corupție care ar fi fost comise în cursul anului 2026.

„Aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea preferențială, peste rând, a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare”, au precizat reprezentanții DNA într-un comunicat.

De la sediul instituției, anchetatorii ridică înscrisuri, documente administrative și mijloace de probă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate în această rețea.

Acțiunile anchetatorilor au loc în baza autorizațiilor emise de instanța competentă și vizează atât sediul unei instituții publice, cât și domiciliile unor persoane fizice.