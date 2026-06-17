Descinderi la clanuri interlope în București și Ilfov

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul Grupuri Infracționale Violente, împreună cu procurorii și cu sprijinul mai multor structuri operative, au pus în executare miercuri 21 de mandate de percheziție domiciliară și 22 de mandate de aducere sau citații în București și județul Ilfov.

Ancheta vizează infracțiuni de șantaj, tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Potrivit Poliției Capitalei, toate persoanele depistate în urma perchezițiilor urmează să fie conduse la audieri.

Război pentru teritoriu între grupările Ștoacă și Toboșarii

Din datele strânse până în prezent, polițiștii susțin că, începând de la începutul anului, mai mulți membri ai unei grupări ar fi exercitat acte repetate de violență fizică și psihică asupra unor persoane.

Scopul ar fi fost intimidarea acestora și împiedicarea lor de a se deplasa în două cartiere din Capitală, considerate de grupare ca fiind aflate sub influența și controlul său. Anchetatorii susțin că pe fondul unei stări conflictuale mai vechi dintre două familii au avut loc agresiuni fizice, tratamente degradante și utilizarea unor arme albe și neletale, fapte care ar fi afectat grav ordinea și liniștea publică. Totodată, în cadrul anchetei a fost documentat și un caz în care unul dintre suspecți ar fi constrâns prin amenințări două persoane pentru a obține foloase patrimoniale.

Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile îi vizează pe membri ai grupărilor Ștoacă și Toboșarii, implicate într-un conflict care are la bază disputa pentru controlul unor zone din București. Sunt vizate în special cartierul Ferentari, asociat grupării Ștoacă, și zona Giurgiului, considerată teritoriul grupării Toboșarii.

Conform acelorași surse, tensiunile s-au extins inclusiv asupra sălilor de jocuri de noroc, fiecare grupare încercând să împiedice accesul membrilor celeilalte în unitățile din zona pe care o revendică.

Focuri de armă și cocktailuri Molotov

Anchetatorii au documentat mai multe episoade violente petrecute de la începutul anului între membrii celor două grupări. În unul dintre incidente, au fost adresate amenințări și injurii, au fost trase zece focuri de armă, iar mai multe porțiuni de stradă au fost incendiate.

De asemenea, caroseriile unor autoturisme au fost distruse după ce asupra lor au fost aruncate cocktailuri Molotov. Potrivit acelorași surse judiciare, membrii grupărilor foloseau frecvent macete și alte obiecte contondente în confruntările dintre ei.

Rivalii s-au luat la bătaie pe străzi, în fața polițiștilor

Reamintim că un episod violent între cele două clanuri a avut loc luni seară, pe Bulevardul Metalurgiei din București. Scandalul între interlopi a început după ce o maşină în care se aflau patru tineri din clanul Toboşaru, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, a fost blocată în trafic de rivalii din clanul Ştoacă.

După tamponare a urmat o bătaie în toată regula. Cu ochii la altercaţie, un alt şofer care nu a mai fost atent la trafic, a intrat într-un bărbat aflat pe un moped. Poliţia a fost chemată la faţa locului, iar cei implicaţi au fost duşi la audieri. La locul scandalului s-au găsit un topor, un cuţit, dar şi un pistol cu capse.

Cele două clanuri implicate în scandal, Toboşaru şi Ştoacă au ştate vechi în domeniul infracţional. Ambele sunt cunoscute pentru că ar alimenta cu droguri piaţa neagră a Capitalei.

Dintre ei, cei mai cunoscuți sunt ⁠Barângă Antonio Laris, zis Antonio Toboșaru, Bebică Ștoacă, Șaim Petre, zis Petrică Ștoacă și Erick Toboșaru.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru documentarea tuturor faptelor investigate în dosar. După audieri, procurorii urmează să decidă ce măsuri legale vor fi dispuse față de persoanele vizate.