Performanță care surprinde: laptopurile de gaming ASUS TUF cu procesoare AMD Ryzen™ rămân opțiunea ideală pentru gameri și creatori

Gama de laptopuri ASUS TUF Gaming, echipată cu procesoarele de ultimă generație AMD Ryzen™, redefinește standardele din piață pentru ce înseamnă un portabil de gaming durabil, accesibil și performant.

Laptopuri precum impunătorul ASUS TUF Gaming A18 (FA808) sau flexibilul ASUS TUF Gaming A16 (FA608), scot în evidență ecosistemul creat de ASUS în colaborare cu AMD, garantând o armonie perfectă între forța pură de procesare, eficiența energetică și o construcție robustă, la nivel militar.

Aceste dispozitive reflectă totodată evoluția din ultimii ani, când laptopul de gaming a încetat să mai fie un simplu echipament dedicat jocurilor. Pentru o multitudine de utilizatori, acesta funcționează ca o veritabilă stație de lucru, instrument pentru editare video, streaming, programare, creație de conținut multimedia și este utilizat chiar și pentru rularea locală a aplicațiilor bazate pe AI, în deplină siguranță a datelor.

O platformă AMD Ryzen™ adaptată oricărui tip de utilizator

Unul dintre beneficiile majore ale seriei ASUS TUF Gaming este reprezentat de diversitatea gamei: nu vorbim despre un singur model, ci despre o platformă versatilă disponibilă în configurații multiple. Aceeași filozofie de construcție, același design și același standard ridicat de fiabilitate sunt oferite atât în variante axate pe un raport excelent preț/performanță, cât și în versiuni foarte puternice, ideale pentru gaming competitiv, multitasking avansat sau creație digitală la nivel profesionist.

Prin urmare, utilizatorii pot opta de exemplu pentru o varianta TUF Gaming A18 (FA808) dotată cu un ecran generos de 18 inch și procesor AMD Ryzen™ 7 260, dar pot de asemenea alege configurații cu capacitate extinsă de memorie, stocare rapidă sau diverse plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, păstrând neschimbată calitatea experienței de utilizare.

În cazul în care mobilitatea este prioritatea principală, versiunea TUF Gaming A16 (FA608) echipată cu ecran de 16 inch și procesor AMD Ryzen™ 7 260 sau AMD Ryzen™ 9 8940HX te așteaptă într-o gamă variată de configurații hardware.

ASUS TUF Gaming

ASUS TUF Gaming A18 (FA808) – echilibrul dintre performanță, accesibilitate și durabilitate

Modelul ASUS TUF Gaming A18 (FA808) a fost dezvoltat în jurul procesorului AMD Ryzen™ 7 260, o unitate de calcul modernă echipată cu 8 nuclee și 16 fire de execuție, capabilă să atingă frecvențe de până la 5,1 GHz. Aceasta asigură un nivel excelent de performanță atât în titlurile de gaming actuale, cât și în sarcini de productivitate, editare foto/video, programare sau utilizarea simultană a mai multor aplicații complexe.

Un avantaj notabil al platformei AMD îl constituie prezența AMD XDNA NPU, un accelerator dedicat sarcinilor AI ce oferă o putere de calcul de 16 TOPS. Acesta permite executarea mult mai eficientă a funcțiilor bazate pe inteligență artificială din Windows și din aplicațiile compatibile, eliberând procesorul principal și optimizând consumul de energie al sistemului.

În funcție de echiparea aleasă, ASUS TUF Gaming A18 (FA808) poate veni însoțit de plăci grafice NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 sau RTX 5070, furnizând suficientă putere pentru jocuri recente cu trasare realistă a razelor de lumină, fluxuri de streaming în direct și aplicații creative accelerate hardware de placa video.

Afișajul cu diagonală de 18 inci constituie un punct forte care diferențiază clar acest echipament în categoria sa. Raportul de aspect 16:10 oferă spațiu vertical extins pentru fluxuri de lucru complexe, în timp ce rata de reîmprospătare de 144 Hz este ideală atât pentru meciurile de gaming competitiv, cât și pentru editarea precisă de conținut.

ASUS TUF Gaming A16 (FA608) – putere și mobilitate într-un singur ambalaj

Pentru cei care au nevoie de o stație mobilă de lucru puternică, ASUS TUF Gaming A16 (FA608) reprezintă alegerea optimă. Configurațiile dotate cu AMD Ryzen™ 9 8940HX pun la dispoziție o structură cu 16 nuclee individuale și 32 de fire de execuție, livrând o performanță multicore remarcabilă și capacitatea de a gestiona fără efort activități complexe precum: editare video 4K, randări 3D, compilare de cod și proiecte avansate, mașini virtuale sau streaming concomitent cu sesiunile de joc.

Indiferent de software-ul pe care îl utilizezi zi de zi, poți alege dintr-o gamă variată de configurații ASUS TUF Gaming A16 (FA608) cu procesoare AMD Ryzen™ disponibile direct din stocul magazinului eShop ASUS România.

ASUS TUF Gaming

Military Grade – un laptop construit să reziste

Un element esențial care caracterizează seria ASUS TUF Gaming este accentul pus pe rezistență și fiabilitate. Laptopurile din această gamă sunt supuse testelor riguroase din standardul militar american MIL-STD-810H, fiind concepute pentru a tolera șocurile, vibrațiile, fluctuațiile de temperatură și utilizarea intensivă în condiții dificile.

Pentru utilizatorii care își transportă echipamentul zilnic între birou, facultate, studio sau competiții de gaming, această construcție durabilă reprezintă un atu considerabil. Un laptop rezistent la uzură înseamnă mai puține întreruperi neprevăzute, cheltuieli reduse de mentenanță și o investiție pe termen lung care își menține valoarea.

Pentru un plus de siguranță, pachetul ASUS Perfect Warranty îți oferă protecție împotriva daunelor accidentale pentru dispozitivele tale ASUS, fără taxe suplimentare. Tot ce trebuie să faci este să îți creezi un cont de membru ASUS și să îți înregistrezi noul produs în termen de 90 de zile de la cumpărare; vei fi acoperit automat în cazul avariilor provocate de căderi, coliziuni, contactul cu lichide, fluctuații electrice sau spargerea accidentală a ecranului. ASUS Perfect Warranty se aplică doar laptopurilor din seriile ASUS Zenbook, ASUS Vivobook, ProArt, ROG și ASUS TUF.