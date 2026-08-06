Intervenţia echipajelor de la ISU Bucureşti-lfov a avut loc pe strada Puşcaşului, din localitatea Bragadiru, în urma unei scăpări de gaze într-un canal tehnic.

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pe strada Puşcaşului din localitatea Bragadiru, județul Ilfov, pentru acordarea primului ajutor medical ca urmare unei scăpări de gaze într-un canal tehnic. La sosirea primelor echipaje de pompieri o persoană s-a autoevacuat și alte două persoane se aflau în stare de inconștiență. Cele două persoane au fost extrase de către echipajele de pompieri, ulterior fiind aplicate manevre de resuscitare”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

În prezent, conform pompierilor, toate cele trei victime sunt conștiente și au fost transportate la spital: două victime la Spitalul Universitar de Urgență București, iar cea de-a treia la Spitalul Bagdasar Arseni.

În momentul de față, echipajele din cadrul furnizorului de gaze fac verificări la fața locului.

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