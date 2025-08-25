Și-a bătut propriul record

Pescarul și-a depășit propria performanță anterioară, de 2,68 metri, stabilită în această vară, cu încă patru centimetri.

„După 35 de ani de muncă grea, am reușit în sfârșit!”, a declarat Vágner plin de mândrie.

„Pentru prima dată am trecut de pragul de 2,70 metri”, a adăugat acesta.

„Aceasta este o lungime care, chiar și în legendele unor locuri din Spania, Italia sau Franța, apare foarte rar”, spune el.

Vágner și-a lansat undița, proiectată de el însuși, în numeroase țări ale lumii. El deține deja mai multe recorduri mondiale la pescuit. Totuși, nu a vrut să dezvăluie exact unde a reușit să prindă cel mai nou record.

În ultima vreme, a fost văzut adesea cu barca sa gonflabilă tip „bellyboat” (barcă pentru pescuit din poziție șezută) pe lacul de acumulare Vranov, lângă granița cu Austria. Apele de acolo sunt deosebit de clare și calde, așa cum somnii le preferă.

A luptat 30 de minute cu somnul

„Când am prins somnul de 2,68 metri acum două săptămâni, nu mi-aș fi putut imagina că anul acesta mă voi întâlni cu un gigant și mai mare. A fost o nouă piatră de hotar pentru mine.”

Un coleg l-a ajutat să aducă somnul la mal în 30 de minute. El însuși îl estimează la până la 130 de kilograme. În cele din urmă, a fost nevoie de patru bărbați pentru a ridica prada din apă pentru o fotografie.

După ce noul record a fost documentat în Cehia, Vágner a eliberat somnul înapoi în libertate. El a declarat în mod repetat pentru publicația BILD că nu ucide niciodată peștii.

În 2024, acesta a prins un somn de 2,52 metri lungime.

