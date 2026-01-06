Slăbiciunea sistemelor militare rusești rusești din Veneuela

Vorbind luni, în timpul unei vizite la șantierul naval Newport News Shipyard din Virginia, Hegseth a descris raidul princare Maduro și soția sa au fost capturați ca un succes remarcabil. „Acum trei nopți, în centrul orașului Caracas, în Venezuela, aproape 200 dintre cei mai mari americani ai noștri s-au dus în centrul orașului Caracas. Se pare că apărarea aeriană rusă nu a funcționat prea bine, nu-i așa?”, a spus secretarul apărării, potrivit TVP World.

Donald Trump ține un discurs la Casa Albă însoțit de generalul Dan Caine (centru) și secretarul apărării Pete Hegseth (stânga) Foto: Profimedia

Hegseth a subliniat că raidul a scos la lumină vulnerabilitățile sistemelor militare venezuelene, multe dintre ele fiind furnizate de Rusia, un aliat apropiat al regimului lui Maduro.

Secretarul Apărării a lăudat curajul forțelor americane implicate, subliniind calități precum „curaj, determinare, eroism și glorie”, pe care le-a considerat esențiale pentru succesul misiunii. Conform Pentagonului, raidul nu a înregistrat victime în rândul militarilor americani.

Ce tehnică militară rusească are Venezuela

Venezuela utilizează în principal tehnică militară de proveniență rusească, achiziționată mai ales după 2005, în cadrul cooperării strategice cu Rusia. Forțele armate venezuelene dispun de avioane de luptă Su-30MK2, elicoptere Mi-17, Mi-35 și Mi-26, sisteme de apărare antiaeriană S-300VM și Buk-M2, precum și tancuri T-72B1 și armament individual Kalașnikov.

De asemenea, Nicolas Maduro anunța, anul trecut, că armata venezueleană a desfășurat 5.000 de rachete antiaeriene de tip Igla-S de fabricație rusească în „poziții cheie de apărare aeriană”. Igla-S sunt sisteme portabile de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune capabile să doboare rachete de croazieră, drone, elicoptere și aeronave care zboară la altitudine joasă.

Această dotare făcea din Venezuela -cel puțin pe foaie -una dintre armatele cel mai bine echipate din America Latină cu tehnică de origine rusă.

Cu toate acestea, avioanele și elicopterele SUA nu au avut nicio problemă în timpul operațiunii de capturare și extragere a lui maduro.

Libertatea a scris pe larg despre situația armatei din Venezuela înainte de atacul SUA.

Sisteme de rachete S-300 rusești, Foto? EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV

Nicolás Maduro, judecat pentru narcoterorism în SUA

Nicolás Maduro, aflat la conducerea Venezuelei din 2013, se confruntă cu acuzații grave din partea SUA, inclusiv terorism legat de traficul de droguri, conspirație pentru importul de cocaină și posesia de arme distrugătoare. Maduro respinge acuzațiile, calificându-le drept motivate politic și acuzând SUA că urmăresc să obțină controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, cele mai mari rezerve de petrol brut dovedite din lume.

Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores, escortați spre tribunal de agenția DEA Foto: Profimedia

Pete Hegseth amenință „că va scufunda fiecare navă” care va transporta droguri către SUA

Hegseth a prezentat operațiunea ca parte a unei strategii mai ample de restabilire a descurajării împotriva rețelelor de trafic de droguri și a guvernelor considerate ostile de Washington. Potrivit TVP World, el a legat raidul din Caracas de acțiunile SUA din Caraibe și Pacificul de Est, afirmând că „vom scufunda fiecare barcă de droguri care se îndreaptă în direcția noastră, restabilind descurajarea”.

Criticii internaționali și experții juridici au condamnat capturarea unui șef de stat în funcție, susținând că acțiunea unilaterală încalcă dreptul internațional și suveranitatea Venezuelei. Hegseth a răspuns acestor preocupări, afirmând: „O țară care nu este suverană nu este o țară.”

SUA a preluat controlul asupra Venezuelei, iar Donald Trump nu va grăbi tranziția către alegeri libere

Președintele american Donald Trump a enumerat patru oficiali responsabili de Venezuela și a exclus organizarea de alegeri în viitorul apropiat pe motiv că țara sud-americană nu este pregătită deocamdată de un scrutin democratic.

Într-un interviu acordat pentru NBC News, Donald Trump a spus că Venezuela nu poate organiza alegeri în 30 de zile, deoarece are nevoie să se „vindece” înainte de toate. În opinia lui, un scrutin democratic ar putea avea loc abia în 18 luni.

Președintele american a enumerat totodată patru oficiali de rang înalt responsabili de dosarul venezuelean, și anume secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă Stephen Miller.

Diferența dintre Venezuela și Irak în viziunea lui Trump: petrolul

Donald Trump a respins marți comparațiile între invazia americană în Irak și recenta operațiune militară din Venezuela.

„Diferența esențială este că în Venezuela, spre deosebire de perioada Bush, vom obține petrolul”, a declarat președintele american.

