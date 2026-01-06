Slăbiciunea sistemelor militare rusești rusești din Veneuela

Vorbind luni, în timpul unei vizite la șantierul naval Newport News Shipyard din Virginia, Hegseth a descris raidul princare Maduro și soția sa au fost capturați ca un succes remarcabil. „Acum trei nopți, în centrul orașului Caracas, în Venezuela, aproape 200 dintre cei mai mari americani ai noștri s-au dus în centrul orașului Caracas. Se pare că apărarea aeriană rusă nu a funcționat prea bine, nu-i așa?”, a spus secretarul apărării, potrivit TVP World.

Donald Trump ține un discurs la Casa Albă însoțit de generalul Dan Caine (centru) și secretarul apărării Pete Hegseth (stânga) Foto: Profimedia
Donald Trump ține un discurs la Casa Albă însoțit de generalul Dan Caine (centru) și secretarul apărării Pete Hegseth (stânga) Foto: Profimedia

Hegseth a subliniat că raidul a scos la lumină vulnerabilitățile sistemelor militare venezuelene, multe dintre ele fiind furnizate de Rusia, un aliat apropiat al regimului lui Maduro.

Secretarul Apărării a lăudat curajul forțelor americane implicate, subliniind calități precum „curaj, determinare, eroism și glorie”, pe care le-a considerat esențiale pentru succesul misiunii. Conform Pentagonului, raidul nu a înregistrat victime în rândul militarilor americani.

Ce tehnică militară rusească are Venezuela

Venezuela utilizează în principal tehnică militară de proveniență rusească, achiziționată mai ales după 2005, în cadrul cooperării strategice cu Rusia. Forțele armate venezuelene dispun de avioane de luptă Su-30MK2, elicoptere Mi-17, Mi-35 și Mi-26, sisteme de apărare antiaeriană S-300VM și Buk-M2, precum și tancuri T-72B1 și armament individual Kalașnikov.

De asemenea, Nicolas Maduro anunța, anul trecut, că armata venezueleană a desfășurat 5.000 de rachete antiaeriene de tip Igla-S de fabricație rusească în „poziții cheie de apărare aeriană”. Igla-S sunt sisteme portabile de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune capabile să doboare rachete de croazieră, drone, elicoptere și aeronave care zboară la altitudine joasă.

Această dotare făcea din Venezuela -cel puțin pe foaie -una dintre armatele cel mai bine echipate din America Latină cu tehnică de origine rusă.

Cu toate acestea, avioanele și elicopterele SUA nu au avut nicio problemă în timpul operațiunii de capturare și extragere a lui maduro.

Libertatea a scris pe larg despre situația armatei din Venezuela înainte de atacul SUA.

Secretarul american al Apărării râde de Vladimir Putin și de eșecul sistemelor de apărare antiaeriană rusești din Venezuela: „Nu au funcționat prea bine, nu?”
Sisteme de rachete S-300 rusești, Foto? EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV

Nicolás Maduro, judecat pentru narcoterorism în SUA

Nicolás Maduro, aflat la conducerea Venezuelei din 2013, se confruntă cu acuzații grave din partea SUA, inclusiv terorism legat de traficul de droguri, conspirație pentru importul de cocaină și posesia de arme distrugătoare. Maduro respinge acuzațiile, calificându-le drept motivate politic și acuzând SUA că urmăresc să obțină controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, cele mai mari rezerve de petrol brut dovedite din lume.

Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores, escortați spre tribunal de agenția DEA Foto: Profimedia
Nicolas Maduro și soția sa Cilia Flores, escortați spre tribunal de agenția DEA Foto: Profimedia

Pete Hegseth amenință „că va scufunda fiecare navă” care va transporta droguri către SUA

Hegseth a prezentat operațiunea ca parte a unei strategii mai ample de restabilire a descurajării împotriva rețelelor de trafic de droguri și a guvernelor considerate ostile de Washington. Potrivit TVP World, el a legat raidul din Caracas de acțiunile SUA din Caraibe și Pacificul de Est, afirmând că „vom scufunda fiecare barcă de droguri care se îndreaptă în direcția noastră, restabilind descurajarea”.

Criticii internaționali și experții juridici au condamnat capturarea unui șef de stat în funcție, susținând că acțiunea unilaterală încalcă dreptul internațional și suveranitatea Venezuelei. Hegseth a răspuns acestor preocupări, afirmând: „O țară care nu este suverană nu este o țară.”

SUA a preluat controlul asupra Venezuelei, iar Donald Trump nu va grăbi tranziția către alegeri libere

Președintele american Donald Trump a enumerat patru oficiali responsabili de Venezuela și a exclus organizarea de alegeri în viitorul apropiat pe motiv că țara sud-americană nu este pregătită deocamdată de un scrutin democratic.

Într-un interviu acordat pentru NBC News, Donald Trump a spus că Venezuela nu poate organiza alegeri în 30 de zile, deoarece are nevoie să se „vindece” înainte de toate. În opinia lui, un scrutin democratic ar putea avea loc abia în 18 luni.

Președintele american a enumerat totodată patru oficiali de rang înalt responsabili de dosarul venezuelean, și anume secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă Stephen Miller.

Diferența dintre Venezuela și Irak în viziunea lui Trump: petrolul

Donald Trump a respins marți comparațiile între invazia americană în Irak și recenta operațiune militară din Venezuela.

„Diferența esențială este că în Venezuela, spre deosebire de perioada Bush, vom obține petrolul”, a declarat președintele american.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum trăiesc oamenii la -30 de grade Celsius fără centrale termice: metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Viva.ro
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Avertisment IGSU pentru românii care pleacă la drum pe timp de viscol: Verificați sistemul de încălzire al mașinii
Știri România 19:45
Avertisment IGSU pentru românii care pleacă la drum pe timp de viscol: Verificați sistemul de încălzire al mașinii
Primele imagini cu Nicușor Dan și Emmanuel Macron înaintea reuniunii „Coaliției de Voință” de la Paris
Știri România 17:41
Primele imagini cu Nicușor Dan și Emmanuel Macron înaintea reuniunii „Coaliției de Voință” de la Paris
Parteneri
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Adevarul.ro
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Stiri Mondene 17:46
Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Ce educație îi oferă Nicole Cherry fiicei sale, Anastasia: „Să știe că sunt și prietena ei, dar și mama ei”. Cum s-a schimbat de când a devenit mamă
Stiri Mondene 17:15
Ce educație îi oferă Nicole Cherry fiicei sale, Anastasia: „Să știe că sunt și prietena ei, dar și mama ei”. Cum s-a schimbat de când a devenit mamă
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
ObservatorNews.ro
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
GSP.ro
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
Parteneri
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax.ro
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
Politică 04 ian.
„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York