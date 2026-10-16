Cum și-a salvat un român motorul 1.6 Turbo de Peugeot 3008, după ce a observat un consum uriaș de ulei

Un român care și-a cumpărat un Peugeot 3008 a observat că mașina avea o problemă serioasă, deși parcursese doar 98.000 de kilometri. Motorul consuma aproape un litru de ulei la fiecare 1.000 de kilometri, iar proprietarul trebuia să completeze mereu. A dus mașina la service, și ce au descoperit în motor i-a uimit și pe mecanici, potrivit PiataAuto.md.

Peugeot-ul cu 98.000 km consuma aproape un litru de ulei la 1.000 km

Adrian, un român care își cumpărase cu câteva luni în urmă un Peugeot 3008 din 2017, a început să observe că ceva nu era în regulă cu mașina. Autoturismul, echipat cu un motor pe benzină de 1,6 litri turbo și 165 de cai-putere, avea un kilometraj relativ mic, dar consuma foarte mult ulei. Mai exact, între 800 de mililitri și un litru la fiecare 1.000 de kilometri parcurși.

Cu alte cuvinte, dacă ar fi mers 5.000 de kilometri, proprietarul ar fi trebuit să completeze aproximativ patru-cinci litri de ulei, dacă ritmul de consum ar fi rămas același. Era un semn că în interiorul motorului se întâmpla ceva anormal. În loc să continue să completeze ulei și să ignore problema, Adrian a decis să afle cauza. A dus Peugeot-ul la un service, iar întreaga reparație a fost documentată video.

Ce au descoperit mecanicii când au verificat motorul

Prima verificare a arătat că motorul nu mai funcționa cum ar fi trebuit. Mecanicii au măsurat compresia, adică presiunea pe care motorul reușește să o creeze în interiorul cilindrilor. Valorile erau de 8 bari în trei cilindri și 10 bari în al patrulea. Au făcut apoi un test simplu: au introdus puțin ulei în cilindri și au repetat măsurătoarea. Presiunea a crescut la 13 bari.

Pentru mecanici, rezultatul era un indiciu important. Problema părea să fie la segmenți, niște inele metalice montate în jurul pistoanelor. Aceste piese au, printre altele, rolul de a împiedica uleiul să ajungă în locul unde arde benzina. Dacă nu mai funcționează corect, motorul începe să consume ulei în cantități mari. Pentru a vedea cât de gravă era situația, mecanicii au decis să scoată întregul motor de pe mașină și să îl desfacă.

Piesele din interior ascundeau răspunsul de ce Peugeot-ul consuma atât de mult ulei

Când au deschis motorul, mecanicii au găsit depuneri importante de calamină, un strat de reziduuri închise la culoare, format în timp. Pistoanele și supapele erau acoperite de aceste depuneri, iar în alte zone ale motorului existau acumulări care sugerau că uleiul nu fusese schimbat suficient de des.

Cea mai mare problemă era însă la segmenții pistoanelor, care se blocaseră parțial din cauza murdăriei acumulate și nu mai puteau să își facă treaba. Unul dintre mecanismele care ajută la îndepărtarea surplusului de ulei de pe pereții cilindrilor era și el blocat. Asta explica de ce Peugeot-ul consuma atât de mult ulei. În loc să rămână acolo unde era necesar pentru ungerea motorului, o parte din ulei ajungea să fie ars împreună cu benzina. Iar arderea uleiului favoriza apariția altor depuneri. Astfel, problema risca să se agraveze cu fiecare kilometru parcurs.

Proprietarul bănuiește că fostul șofer schimbase uleiul de foarte puține ori

Starea în care se afla motorul l-a surprins și pe Adrian. Mașina avea numai 98.000 de kilometri, dar în interior arăta ca și cum ar fi fost neglijată ani întregi. Proprietarul bănuiește că, înainte să o cumpere, uleiul ar fi fost schimbat de cel mult trei ori.

Adrian crede și că aproximativ 80-90% dintre kilometrii mașinii au fost parcurși în oraș. Drumurile scurte, pornirile dese și intervalele prea mari dintre schimburile de ulei pot favoriza acumularea depunerilor, mai ales dacă motorul nu ajunge frecvent la temperatura normală de funcționare.

Cum au reușit mecanicii să repare motorul

După ce au descoperit problema, mecanicii au început să curețe și să înlocuiască piesele afectate. Au scos pistoanele, au îndepărtat depunerile și au montat segmenți noi, astfel încât uleiul să nu mai treacă în cantități excesive în zona unde se produce arderea combustibilului. Au curățat și supapele, au verificat pompa de ulei și au înlocuit garniturile și alte componente necesare.

Unele piese din cauciuc, care trebuie să împiedice scurgerile de ulei, deveniseră rigide și nu mai etanșau corespunzător. Și acestea au fost schimbate. Pentru că motorul era deja demontat, Adrian a decis să înlocuiască și distribuția, adică sistemul care coordonează mișcarea unor componente esențiale ale motorului. Pe acest Peugeot, distribuția este pe lanț, nu pe curea.

După toate reparațiile, mecanicii au asamblat motorul și l-au montat înapoi pe mașină. La prima pornire au apărut câteva erori pe bord, care necesitau verificări cu un computer de diagnoză, dar motorul a pornit din nou.

Ce s-ar fi întâmplat dacă românul continua să conducă Peugeot-ul

Potrivit PiataAuto.md, dacă Adrian ar fi ignorat consumul mare de ulei, situația putea deveni mult mai gravă. Segmenții blocați și depunerile puteau provoca deteriorarea pistoanelor și a pereților cilindrilor, adică a suprafețelor pe care acestea se deplasează în interiorul motorului. Odată ce aceste componente se uzează puternic, reparațiile devin mult mai complicate și mai costisitoare.