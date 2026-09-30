Piața Lidl: de la standarde recunoscute internațional la încrederea românilor

Pe măsură ce consumatorii români devin mai atenți la valoarea pe care o obțin pentru fiecare achiziție, raportul calitate-preț capătă o importanță tot mai mare. De 15 ani, Lidl răspunde acestor așteptări printr-o ofertă accesibilă și adaptată consumului de zi cu zi. În centrul acesteia se regăsește categoria de fructe și legume, unde prospețimea, calitatea, varietatea, originea locală și prețurile mici reprezintă repere constante pentru clienți.

Potrivit unui studiu YouGov România, realizat în perioada iulie 2025 - iunie 2026, Lidl ocupă locul 1 în segmentul de fructe și legume proaspete din România, pe baza monitorizării consumului casnic pentru toate categoriile de produse de larg consum, pe un eșantion reprezentativ de peste 6.000 brut de gospodării, reprezentativ la nivel național.

Lidl reușește să fie alegerea numărul 1 datorită unui raport calitate-preț susținut de parteneriatele cu peste 600 de furnizori români de legume și fructe. Calitatea produselor este asigurată prin criterii stricte de selecție și control pe întregul lanț de aprovizionare. Totodată, toți furnizorii Lidl dețin certificarea GLOBAL G.A.P., un standard recunoscut la nivel internațional pentru producția agricolă realizată în condiții de siguranță și sustenabilitate.

Dincolo de datele statistice, alegerile făcute zi de zi de consumatori arată că românii caută în primul rând fructe și legume care îmbină trei criterii esențiale: calitatea, varietatea și un preț avantajos. Pentru a susține aceste standarde ale clienților săi, Lidl mizează pe o aprovizionare constantă cu produse proaspete și pe oferte specifice nevoilor de sezon în rândul familiilor. De exemplu, săptămâna aceasta, de joi, 01 octombrie, până duminică, 04 octombrie, Lidl are în magazine oferte speciale la o selecție de fructe și legume proaspete, care beneficiază de reduceri de până la 33%:

Cartofi pentru prăjit „Edison”, sac de 4 kg;

Conopidă – reducere de 33%;

Salată Iceberg – reducere de 30%;

Rodii – reducere de 33% cu aplicația Lidl Plus;

Mere Golden, pungă 2 kg – reducere de 30%;

Avocado Hass – reducere de 30%, cu aplicația Lidl Plus.

În plus, doar duminică, 4 octombrie, clienții care activează cuponul dedicat din aplicația Lidl Plus beneficiază, în cadrul campaniei Happy Hours Aniversar, de o reducere* de 15% la legume, valabilă în intervalul 14:00 și până la închiderea magazinului (*excepție fac produsele din stocul reaprovizionabil care se află la reducere în perioada indicată). Oferta completează selecția de fructe și legume disponibile în Piața Lidl la prețuri avantajoase.

Prin combinația dintre varietate, standarde ridicate de calitate, parteneriate locale și o strategie de preț aplicată constant, segmentul de fructe și legume din magazinele Lidl reușește să atragă și să fidelizeze un număr mare de clienți. De 15 ani, Lidl oferă varietate și prospețime la preț mic, care reflectă o abordare construită consecvent și orientată către nevoile reale ale românilor.