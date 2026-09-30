Ce mesaj a transmis Nicușor Dan chiar înaintea votului din Parlament pentru învestirea guvernului Siegfried Mureșan

Aflat într-o vizită oficială în Republica Cehă, președintele Nicușor Dan a fost chestionat de jurnaliști și de omologul său de la Praga cu privire la instabilitatea și criza politică din România. Șeful statului a subliniat că liderii politici de la București trebuie să țină cont de voința cetățenilor și să prioritizeze depășirea impasului instituțional.

În cadrul conferinței de presă comune susținute miercuri alături de președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, Nicușor Dan a explicat că partenerii externi nu își fac griji cu privire la parcursul strategic al țării noastre, potrivit News.ro.

Șeful statului a detaliat modul în care a abordat subiectul tensiunilor politice de la București în cadrul întrevederii oficiale de la Praga, dând asigurări că direcția externă a României rămâne neschimbată.

„Da, am avut această întrebare, dar domnul preşedinte nu s-a îngrijorat de faptul că România îşi va păstra direcţia pro-occidentală. Am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România. Eu cred că politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul şi, în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să se termine, sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui vin într-un moment de incertitudine pe scena politică internă, unde, astăzi, Guvernul Mureșan este supus votului în Parlament. Prin mesajul transmis de pe teritoriul ceh, Nicușor Dan accentuează presiunea publică asupra clasei politice, amintind că mandatul aleșilor derivă direct de la cetățeni, iar dorința populației este de a opri blocajul instituțional.