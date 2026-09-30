Anca Serea și-a lăsat fiica la Milano și s-a întors în România. „Am plecat cu un mare gol în stomac. E greu”

Fiica Ancăi Serea a început oficial cursurile la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume, Istituto Marangoni din Milano. Tânăra a avut alături o parte din familie: Leah, sora ei, Anca Serea și Adrian Sînă. După câteva zile petrecute în Italia, familia s-a întors acasă, iar vedeta a postat un mesaj emoționant după ce s-a despărțit de fiica ei.

„Azi am plecat din Milano către casă. Și, pentru prima dată, am plecat cu un mare gol în stomac

Am lăsat-o pe Sarah la studiu , într-un oraș nou, cu un drum nou înaintea ei… iar eu m-am întors acasă cu un soi de stres pe care nu știu încă să-l numesc…E greu să pleci de lângă copilul tău, chiar și atunci când știi că plecarea asta înseamnă, de fapt, că ea va crește și-si va găsi drumul! Azi, inima mea a rămas puțin în Milano, cu Sarah”, a fost mesajul Ancăi Serea.

Fiica ei a început facultatea pe 23 septembrie, Sarah îndeplinindu-și visul de a studia la Istituto Marangoni Milano.

Potrivit informațiilor oferite de PRO TV, cursurile la Istituto Marangoni din Milano nu sunt deloc ieftine. Mai exact, pentru studenții din Uniunea Europeană, taxa anuală de școlarizare este de 21.550 de euro, plus taxa de înscriere de 4.000 de euro. Astfel, pentru toți cei trei ani de studiu, Anca Serea va plăti pentru Sarah peste 68.000 de euro, la care se adaugă și cheltuielile legate de chirie, întreținere și alte costuri necesare.