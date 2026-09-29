Miko Marczyk, pilotul polonez care a stabilit anterior recordul de 2.831 de kilometri cu un singur plin la volanul unei Skoda Superb 2.0 TDI, a reușit o nouă performanță. De această dată, campionul european de raliuri a parcurs 1.338 de kilometri cu o singură încărcare a bateriei unui Audi A6 Sportback e-tron Performance, a anunțat Audi.

Miko Marczyk a parcurs 1.338 km cu un Audi A6 electric

Miko Marczyk este obișnuit să caute performanța la volan, însă de această dată nu viteza a fost obiectivul său.

Pilotul polonez, campion european de raliuri în 2025, a stabilit un nou record mondial Guinness după ce a parcurs 1.338 de kilometri cu un Audi A6 Sportback e-tron Performance folosind o singură încărcare a bateriei.

Performanța este cu atât mai interesantă cu cât modelul are o autonomie oficială WLTP de până la aproximativ 777 de kilometri.

La finalul călătoriei, consumul mediu înregistrat a fost de numai 7,09 kWh/100 km.

Marczyk a parcurs traseul în condiții reale de trafic, pe drumurile din Polonia, iar călătoria a durat mai mult de 45 de ore.

De la 777 km autonomie oficială la 1.338 km

Audi A6 Sportback e-tron Performance este echipat cu o baterie care are o capacitate netă de 94,9 kWh și dezvoltă 367 CP.

În condiții normale, autonomia omologată este mult mai mică decât distanța obținută de Marczyk. Pentru record însă, pilotul a urmărit în permanență reducerea consumului de energie.

„Pentru încercarea de a stabili un record, am condus Audi A6 Sportback e-tron performance. Mașina dezvoltă 367 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,4 secunde. Bateria are o capacitate netă de 94,9 kWh, completată de un coeficient de rezistență excepțional de scăzut”, a spus pilotul.

Marczyk spune că nici măcar el nu se aștepta la o asemenea distanță.

„Există un potențial enorm în acest sens. Chiar și pentru mine, un rezultat de 1.338 de kilometri a fost o surpriză plăcută.”

Traseul a urmat Vistula până la Marea Baltică

Călătoria a început în Polonia și a trecut prin mai multe localități, printre care Cracovia, Sandomierz, Varșovia, Toruń și Grudziądz, înainte de a ajunge la Hel, pe coasta Mării Baltice.

Ulterior, Marczyk a pornit pe traseul de întoarcere.

Unul dintre elementele interesante ale traseului este faptul că acesta a urmat în mare parte cursul Vistulei. Drumurile care urmează cursul unui râu pot avea avantajul unor variații mai reduse de altitudine, ceea ce poate ajuta la obținerea unui consum mai mic.

Recordul nu a fost stabilit pe un circuit închis, ci în condiții reale, cu trafic obișnuit.

Mai mult, pilotul a întâlnit inclusiv perioade aglomerate, iar temperatura medie în timpul călătoriei a fost de aproximativ 15 grade Celsius. În primele ore ale dimineții, temperatura a coborât până la 7 grade Celsius.

Acum, Miko Marczyk a obținut recordul și pentru cei mai mulți kilometri parcurși cu o mașină electrică, cu o singură încărcare.

Miko Marczyk: Record cu Audi A6 electric – 1.338 km cu o singură încărcare Sursa foto: Facebook/Miko Marczyk

Cum a obținut Marczyk un consum care i-a adus recordul mondial

Pentru a maximiza autonomia, pilotul a pus accent pe fiecare detaliu.

Un rol important l-au avut aerodinamica, frânarea regenerativă, presiunea din anvelope și stilul de condus.

Audi A6 Sportback e-tron are un coeficient aerodinamic Cd de numai 0,21, ceea ce îl face unul dintre cele mai eficiente modele Audi din punct de vedere aerodinamic.

La viteze mai mari, rezistența aerului devine unul dintre cei mai importanți factori care influențează consumul unui automobil electric.

Marczyk recomandă, înainte de toate, cunoașterea foarte bună a mașinii.

„Cunoaște-ți mașina - caracteristicile, modurile de condus, sistemele și comportamentul acesteia în diferite condiții. Folosiți la maximum frânarea regenerativă - recuperarea energiei în timpul decelerării este una dintre cheile conducerii electrice eficiente. Verificați presiunea în anvelope - presiunea corectă reduce rezistența la rulare și ajută la reducerea consumului de energie”, le-a recomandat pilotul polonez șoferilor.

Pilotul subliniază și importanța anticipării traficului: „Citește drumul și șofează lin - anticipează ce te așteaptă și evită accelerațiile inutile și frânările bruște”.

Audi A6 e-tron are o baterie de aproape 95 kWh

Performanța lui Marczyk nu se bazează doar pe stilul de condus.

Audi A6 Sportback e-tron Performance folosește platforma Premium Platform Electric (PPE) și o arhitectură de 800 de volți.

Bateria are o capacitate brută de 100 kWh și una netă de 94,9 kWh.

Sistemul de frânare regenerativă poate recupera energie în timpul decelerărilor, iar puterea maximă de recuperare poate ajunge la 220 kW.

Aerodinamica este însă unul dintre punctele forte ale modelului.

În cazul versiunii Sportback, aproximativ 40% din consumul de energie în ciclul WLTP este asociat rezistenței aerodinamice, potrivit datelor furnizate de Audi.

Polonezul stabilise anterior un record cu o Skoda Superb diesel

Pilotul polonez a parcurs, în urmă cu un an, 2.831 de kilometri cu un singur rezervor la volanul unei Skoda Superb 2.0 TDI. Pentru acea încercare, mașina a rămas în mare parte standard, fiind utilizate anvelope cu rezistență redusă la rulare și arcuri Sportline care au coborât garda la sol cu 15 milimetri.

Rezervorul avea o capacitate de 66 de litri, iar consumul mediu obținut a fost de numai 2,61 l/100 km.

Traseul a traversat atunci Polonia, Germania, Franța, Țările de Jos și Belgia, iar viteza medie s-a situat în jurul valorii de 80 km/h.