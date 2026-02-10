Plaja faimoasă din Europa unde mașinile se pierd mereu în mare și sunt recuperate de un fermier cu tractorul

Cum se pierd mașinile pe faimoasa plajă din Europa

În nord-vestul Țării Galilor, pe plaja Traeth y Graig Ddu (Black Rock Sands) din Gwynedd, mașinile rămân frecvent blocate în nisip sau sunt înghițite de mare. De peste 40 de ani, fermierul local Dafydd Davies folosește tractorul său John Deere pentru a salva vehiculele, relatează Express.com.

Dafydd, care locuiește în Tremadog, și-a început misiunea de salvare dintr-un motiv personal. În 1980, un accident grav la fermă i-a schimbat viața.

„Oamenii nu citesc pliantele sau semnele de avertizare”, spune Dafydd.

Fermierul susține că oamenii nici nu sunt atenți și nici nu citesc cele mai importante informații despre această plajă așa că vin de multe ori cu mașina, parchează prea aproape de malul mării și sunt luați prin surprindere. „Parchează unde vor, iar marea îi ia prin surprindere”, mai explică el, potrivit presei britanice.

Peste 30 de mașini au rămas blocate doar în 2025 pe plajă

Plaja, una dintre puținele din Regatul Unit unde este permisă circulația vehiculelor, atrage anual mii de vizitatori. Cu toate acestea, combinația dintre nisipul moale și fluxurile rapide o transformă într-o capcană pentru mașini.

În 2025, aproximativ 30 de mașini și autorulote au fost salvate de pe această plajă, potrivit Express.com. Într-o zi fierbinte de weekend, peste 1.000 de vehicule pot fi văzute aliniate pe nisip, creând un adevărat blocaj de trafic.

O mașină s-a pierdut în mare în mijlocul nopții. Foto: Profimedia Images

Care a fost cea mai dificilă operațiune de recuperare de pe faimoasa plajă

În septembrie 2020, un o rulotă roz a fost complet înghițită de mare în timpul unei ședințe foto tematice din anii 70. „Îmi amintesc data – 14 septembrie – pentru că este ziua de naștere a soției mele.

Am fost nevoiți să anulăm cina planificată și să mergem pe plajă, dar era deja prea târziu”, povestește Dafydd. Proprietarul vehiculului a estimat pierderile la 60.000 de lire sterline.

Un Volkswagen decapotabil care a rămas blocat în nisip și este înghițit de apă. Foto: Profimedia Images

Un grup de turiști a fost la un pas să își piardă mașina înainte de nuntă

În iunie 2025, Dafydd a fost chemat să salveze o familie din Birmingham chiar înainte de a participa la o petrecere de nuntă.

„Am ajuns la timp să le salvez mașina, iar ei au fost foarte recunoscători. Am reușit să ajung și la petrecere până la ora 21.00”, mai spune acesta.

Fermierii din zonă și-au pus la dispoziție tractoarele pentru recuperarea mașinilor

Pentru Dafydd și alți fermieri locali, ajutorul acordat comunității este o datorie morală. Unii degajează drumurile de zăpadă, alții salvează șoferii blocați de inundații.

„Îmi pasă de această comunitate și voi continua să fac tot ce pot”, afirmă el.

Începând cu 2025, autoritățile locale închid poarta plajei la ora 20.00 în timpul verii, pentru a reduce numărul de incidente nocturne. Totuși, pentru Dafydd, munca nu se termină niciodată complet. Fermierul s-a implicat activ în comunitate după un accident pe care l-a suferit în trecut.

Momentul i-a schimbat viața și de atunci a decis să se implice și mai mult în comunitate. „Am pierdut un ochi, dar am avut noroc că nu mi-am pierdut viața”, a declarat el pentru North Wales Live.

Incidentul i-a sporit conștientizarea riscurilor și l-a motivat să contribuie la îmbunătățirea vieții în comunitate. „Am oferit terenul meu pentru aterizările ambulanțelor aeriene. Vreau să dau ceva înapoi comunității”, a mai spus el.

La finalul anului trecut, o plajă din Marea Britanie a devenit celebră după ce a fost acoperită de banane. Totul s-a petrecut după ce un container plin cu fructe a căzut de pe un vas. Autoritățile i-au avertizat pe cetățeni să nu le mănânce.

