„Este o demisie care a venit din dorința de a elimina presiunea nedreaptă și ilogică asupra reformei în educație, fiind evidentă deturnarea discuțiilor din spațiul public spre alte zone total străine interesului a sute de mii de profesori și a milioane de copii și tineri. Este o demisie care a venit din dorința de a nu periclita reforma educației și parcursul noilor legi ale educației”, a spus Sorin Cîmpeanu într-o declarație publicată de Partidul Național Liberal, al cărui membru este.

Cîmpeanu a reluat ideea că a fost ținta unor atacuri „injuste și nefondate” și a spus că nu renunță la dorința de a vedea proiectul legilor educației devenind realitate.

„Deși am explicat de fiecare dată și am demontat toate acuzele care mi s-au adus, toată seria de atacuri din ultima vreme nu ar fi făcut decât să ducă în derizoriu o reformă adevărată, la care s-a muncit ani de zile. Tocmai pentru că am crezut și voi crede până la capăt în acest proiect, și pentru că doresc să îl vad devenind realitate, am luat decizia de a demisiona”, a spus el.

Fostul ministru a mai afirmat că a inițiat reforma sistemului de învățământ pregătind implementarea „României Educate” și că, în mandatul său, s-au făcut „pași importanți pentru o finanțare mai bună a sistemului de învățământ și pentru accesul egal al tuturor copiilor la educație”, iar aceste lucruri „vor rămâne”.

Recomandări LIVE | Rusia anexează oficial cele patru teritorii ocupate din Ucraina – Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson. Vladimir Putin: „Ne vom apăra teritoriul cu toată puterea și cu toate mijloacele”

Cîmpeanu a demisonat după acuzația de plagiat

Sorin Cîmpeanu şi-a dat demisia joi seară, 29 septembrie, la trei zile de la dezvăluirile Emiliei Șercan privind plagiatul, după o discuție cu premierul Ciucă avută la Palatul Victoria.

Liderul liberal Rareș Bogdan a scris, într-un mesaj pe un grup intern al PNL intrat în posesia Libertatea, că plecarea lui Cîmpeanu de la Educație este „o înfrângere nemeritată pentru PNL”.

În acest context, ministrul PNL al digitalizării, Sebastian Burduja, a preluat ca interimar Ministerul Educației, iar consilierul preşedintelui Iohannis, Ligia Deca, este o variantă pentru înlocuirea lui Cîmpeanu, potrivit informațiilor Libertatea.

Conform legii, perioada de interimat expiră după maximum 45 de zile din momentul în care un ministru demisionează, dar liberalii plănuiesc să ia decizia înlocuirii lui Cîmpeanu mai repede, cel mai probabil săptămâna viitoare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „A fost un semn!” Mihai Neșu, martorul unei „minuni” imediat după ce s-a întors de pe Muntele Athos: „S-a întâmplat ceva instantaneu”

Playtech.ro ȘOC! Putin, pus la pământ de SUA. Decizia istorică luată ACUM! E INCREDIBIL

Viva.ro Adevărul a ieșit la iveală! Ce i-a spus Alexandru Arșinel lui Dan Negru, înainte să moară: 'Nu se...'

Observatornews.ro ''S-a aprins bradul de Crăciun. La amfetamină e alergic.'' Şofer drogat cu 7 substanţe interzise în acelaşi timp, prins în traficul din Bucureşti

Știrileprotv.ro Ultima oră. George Simion s-a ales cu dosar penal

FANATIK.RO Alexandru Arșinel, înmormântat cu pălăria, costumul și butonii favoriți. Familia a stabilit programul funeraliilor. Exclusiv

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2022. Balanțele trebuie să fie echilibrate, ca să poată judeca totul așa cum se cuvine, să nu se grăbească cu concluzii