Orașul croat Makarska a luat măsuri drastice împotriva turiștilor care își „rezervă” locuri pe plajă cu prosoape. În fiecare dimineață, o echipă formată din polițiști și voluntari strânge toate prosoapele lăsate peste noapte pe plajă.

Autoritățile locale vor să asigure acces egal la plajă pentru toți turiștii. „Din păcate, unii vizitatori încă nu respectă regulile, de aceea am dori să reamintim că rezervarea locurilor cu prosoape nu este permisă”, a anunțat pagina de Facebook Makalski Komunalac, îngrijită de administrație.

Echipa de curățenie „acționează” și împotriva șezlongurilor de plastic închiriate de proprietari privați, care trebuie strânse și stivuite dimineața. Adesea, acestea sunt găsite răspândite pe plajă și ocupate cu prosoape ale turiștilor.

„Scopul nostru este să asigurăm acces egal la plajele orașului pentru toată lumea”, au insistat administratorii paginii, mulțumind vizitatorilor care respectă regulile.

Această inițiativă vine în contextul în care unii turiști obișnuiesc să-și lase prosoapele peste noapte pe plajă pentru a-și rezerva locul pentru a doua zi, o practică des întâlnită în vacanțe. Autoritățile din Makarska speră că aceste măsuri vor descuraja „comportamentul neadecvat” al turiștilor și vor asigura o „experiență plăcută” pentru toți vizitatorii plajelor din oraș.

Acțiunile echipei de curățenie lasă plaja „minunat de liberă și goală” în fiecare dimineață, permițând tuturor să se bucure de litoral în mod echitabil.

