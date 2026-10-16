Un Porsche 356 din 1953 a fost transformat în limuzină pentru o nuntă. Mașina unică este din nou scoasă la licitație

Un Porsche 356 din 1953 a primit o transformare neobișnuită: a devenit limuzină, cu patru uși și un compartiment separat pentru pasageri. Proiectul a fost comandat de colecționarul american John Dixon pentru nunta fiicei sale. Acum, automobilul este oferit din nou la licitație, cu încheierea programată pe 16 octombrie.

Un Porsche 356 din 1953 a primit o transformare neobișnuită: a devenit limuzină, cu patru uși și un compartiment separat pentru pasageri. Proiectul a fost comandat de colecționarul american John Dixon pentru nunta fiicei sale. Acum, automobilul este oferit din nou la licitație, cu încheierea programată pe 16 octombrie.

Un Porsche special pentru o nuntă

Ideea a pornit de la dorința lui Dixon de a folosi la nunta fiicei sale o mașină care să reflecte pasiunea sa pentru Porsche. Potrivit RM Sotheby’s, colecționarul a discutat proiectul cu un ilustrator auto la concursul de eleganță Amelia Island. Transformarea a fost realizată apoi de Don Boeke, cunoscut drept „The Egyptian”, în Dayton, Ohio.

Construcția datează din jurul anului 2001. Partea din față provine de la un Porsche 356 livrat inițial pe piața franceză, în 1953, iar pentru restul caroseriei au fost folosite elemente recuperate de la alte exemplare. Provocarea era ca automobilul alungit să păstreze aspectul unui Porsche din anii ’50. Este o creație personalizată, nu un model produs de uzina germană.

Separator de sticlă și locuri pentru pahare de șampanie

La exterior, mașina păstrează formele rotunjite ale modelului 356, dar adaugă un habitaclu prelungit și două uși în spate, care se deschid în sens opus celor din față. Caroseria albă are și un plafon textil retractabil deasupra compartimentului pasagerilor.

În spate se află o banchetă, separată de șofer printr-un panou de sticlă. Interiorul include jaluzele, suporturi pentru picioare și o suprafață din lemn cu locașuri pentru pahare de șampanie. Anunțul Bring a Trailer menționează și suspensia pneumatică, adăugată pentru a susține încărcarea suplimentară.

Motorul original nu era suficient pentru limuzină

Descrierea istorică a proiectului arată că prima ieșire a mașinii a scos la iveală o problemă: greutatea suplimentară cerea mai multă putere. Motorul prevăzut inițial a fost înlocuit cu unul provenit de la un Porsche 912, modificat cu alte pistoane și un alt arbore cu came.

Motorul are patru cilindri dispuși orizontal, iar transmisia este manuală, cu patru trepte. Bordul indică aproximativ 193 de kilometri, însă anunțul precizează că rulajul total este necunoscut. Oferta afișată la verificarea din 13 octombrie era echivalentă cu aproximativ 76.000 de euro, înainte de comisioane; aceasta nu reprezintă prețul final de vânzare.