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Un Porsche electric de 146.000 de dolari a pierdut aproape o treime din valoare în 3 luni. Avea doar 3.400 km

Edward Sevrani
Edward Sevrani
Jurnalist
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Un Porsche electric s-a depreciat puternic în 3 luni. Foto: Cars & Bids
Un Porsche electric s-a depreciat puternic în 3 luni. Foto: Cars & Bids
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Un Porsche Macan Turbo Electric cumpărat nou în mai 2026 cu 146.340 de dolari s-a vândut doar trei luni mai târziu cu 97.000 de dolari. Mașina avea aproximativ 2.100 de mile, adică aproape 3.400 km, nu fusese implicată în accidente și nu avea modificări importante. Cazul a fost relatat de Carscoops, pe baza licitației publicate pe Cars & Bids, unde SUV-ul electric a strâns 37 de oferte înainte să fie vândut.

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Costase 146.340 de dolari și avea peste 31.000 de dolari în opțiuni

Macan Turbo Electric pornea de la aproximativ 112.700 de dolari, însă exemplarul respectiv ajunsese la 146.340 de dolari după configurare. Diferența venea din peste 31.000 de dolari în opțiuni, printre care direcție integrală, interior din piele neagră, jante de 22 de inci, sistem audio Burmester, pachet Sport Chrono, display pentru pasager și head-up display cu realitate augmentată.

Mașina fusese cumpărată nou în mai 2026 și avea un istoric curat, fără accidente sau probleme de kilometraj raportate. Macan Turbo Electric este versiunea de top a SUV-ului electric Porsche și dezvoltă până la 630 CP, cu tracțiune integrală și 0-100 km/h în aproximativ 3,3 secunde.

Proprietarul a mers doar 3.400 km

La momentul licitației, odometrul indica aproximativ 2.100 de mile, adică aproape 3.400 km. Asta înseamnă că proprietarul a folosit foarte puțin mașina înainte să decidă să o vândă.

Tocmai kilometrajul atât de mic face cazul neobișnuit. Nu vorbim despre un exemplar vechi sau foarte rulat, ci despre un Porsche cumpărat cu doar trei luni înainte, fără accidente și aproape în aceeași stare în care ieșise din showroom.

A pierdut 49.340 de dolari în doar trei luni

Licitația de pe Cars & Bids s-a încheiat pe 21 august 2026, după 37 de oferte, la 97.000 de dolari. Față de prețul inițial de 146.340 de dolari, diferența este de 49.340 de dolari, adică aproximativ 33,7%.

Carscoops a calculat că proprietarul a pierdut astfel peste 500 de dolari pentru fiecare zi în care a avut mașina. Publicația notează însă și că rezultatul unei singure licitații nu reprezintă automat valoarea tuturor exemplarelor Macan Turbo Electric, mai ales în condițiile în care acest exemplar fusese configurat cu foarte multe opțiuni scumpe.

Pentru cumpărătorul care a luat mașina cu 97.000 de dolari, situația arată exact invers: a primit un Porsche electric de 630 CP, cu aproximativ 3.400 km și peste 31.000 de dolari în opțiuni, la aproape 50.000 de dolari sub prețul plătit de primul proprietar.

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Tags: Stiri Auto mașini electrice
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