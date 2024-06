Potrivit unui videoclip publicat pe reţelele de socializare de Animal Rising, doi activişti au intrat în galeria Philip Mould din Londra, unde este expus temporar portretul, și l-au acoperit parțial cu imagini din „Wallace&Gromit”, o franciză animată umoristică a studiourilor Aardman despre un om şi câinele său.

Animal Rising susține că acțiunea sa reprezintă un mod de protest față de Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Animale (RSPCA), o organizaţie pentru protecţia animalelor sponsorizată de monarhul britanic.

