De Daniel Ionașcu,

România a înregistrat, de curând, primele sale cazuri de infectare cu coronavirus, iar efectele economice deja încep să se vadă.

Cetățenii s-au înghesuit să cumpere alimente și produse de bază, pe fondul panicii, iar acest lucru a dus la creșterea vânzărilor marilor retaileri cu 30%. Acestea duc, la rândul lor, la încasări mai mari din taxe.

Însă efectele pozitive se opresc aici. Măștile chirurgicale s-au scumpit deja, iar în perioada următoare economiștii se așteaptă ca și prețul telefoanelor, tabletelor, consolelor de jocuri și al camerelor foto-video să crească, deoarece majoritatea acestora sunt produse în China.

„Fabrica lumii” s-a închis de o lună

China este principalul producător de electronice la nivel global. În China se asamblează iPhone, din China sunt producătorii de telefoane Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus și ZTE și tot de acolo sunt producătorii de televizoare Hisense și TCL, unii dintre cei mai mari din lume, dar și producătorul de laptopuri Lenovo, cel mai mare de pe glob.

Mai mult, producători precum Apple, HP și Dell (SUA), dar și Asus și Acer (Taiwan), realizează tot în China majoritatea produselor lor. Alte companii, precum Sony și Nintendo, asamblează în China consolele de jocuri PlayStation și Switch.

China este atât de implicată în industria de electronice încât aproape că nu există produse realizate fără componente din China sau care să nu fie asamblate în statul asiatic.

Aproape toate electronicele din lume au câte ceva produs în China

Ce importăm din China

România importă anual din China produse în valoare de 4,4 miliarde de euro, iar aceasta este a cincea sursă de importuri directe pentru țara noastră, potrivit datelor companiei de cercetare KeysFin.

Pe primul loc în clasamentul importurilor din China se găsesc mașini, aparate și echipamente electrice și dispozitive mecanice. Acestea au însumat 2,3 miliarde de euro în 2018 – reprezentând 52% din totalul importurilor din China.

Pe locul următor se găsesc metalele și articolele din acestea (365 de milioane de euro), iar pe trei sunt hainele (314 milioane). Următoarele locuri sunt ocupate de mobilă și jucării (260 de milioane de euro), iar pe cinci sunt instrumentele și aparatele optice, foto, medico-chirurgicale (234 de milioane de euro).

Nu trebuie ignorat nici exportul făcut de România în China, în sumă de 745 de milioane de euro în 2018.

Scumpiri la gadgeturi, întârzieri la mărfuri

Consultantul Adrian Bența crede că în perioada următoare vom vedea atât scumpiri, cât și probleme de alimentare cu mărfuri.

Efectele sunt contradictorii. Pe de o parte, vedem că marii retaileri au vânzări mai mari și deci colectăm mai mulți bani la stat. Pe de altă parte, cred că în perioada următoare vom vedea restricții la transporturile de mărfuri și cred că va fi o perioadă cu probleme în alimentare. Vor fi și întârzieri, și scumpiri la produsele importate din China, deoarece și ei vor să își compenseze pierderile. Adrian Bența:

Unele firme vor fi nevoite să reducă producția, din lipsă de componente

Claudiu Cazacu, analist-șef la XTB Brokers, spune că efectele din China pot veni pe două paliere.

O parte dintre companiile care au nevoie de componente din China și-ar putea reduce producția, în vreme ce consumatorii s-ar putea confrunta cu scumpiri la electronice și ar putea amâna achizițiile de haine.

“Datele se schimbă de la o zi la alta. În China a fost o perioadă în care producția a fost mai mică. De asemenea, există dificultăți logistice de transport al mărfurilor. Au fost câteva săptămâni în care activitatea a fost puternic afectată. Dar ai niște stocuri. În anumite sectoare efectul e nesemnificativ, în altele e mare”, spune el.

“Putem fi afectați în două feluri: Firme care au nevoie de piese și subansamble din China sau din alte țări care folosesc piese din China. E un impact, dar nu este sever. Dacă se prelungește mai mult de o lună, poate fi restrânsă activitatea anumitor companii. Pentru consumatori, la anumite categorii de bunuri poate apărea epuizarea stocurilor și creșteri de preț, cum a fost la măști. E parțial justificat și parțial din cauza panicii. Pentru lucrurile de strictă necesitate nu cred că avem probleme, poate doar agenți economici care vor să speculeze oportunitatea”, afirmă Claudiu Cazacu.

Acesta spune că pentru o perioadă vor fi câteva luni când vom avea parte de scumpiri.

“Fie va trebui să importăm din altă parte decât China, deci mai scump, fie anumiți agenți economici vor specula stocurile mici. E important de spus că aceasta va fi o perioadă temporară”, a subliniat Cazacu.

Deprecierea leului față de euro

Pe de altă parte, atât Bența, cât și Cazacu spun că vor exista și efecte financiare.

La nivel de curs, vom avea depreciere și în fața euro, dar și la dolar. Va fi o depreciere încontinuu, pentru că noi nu avem o producție internă prea mare și ne bazăm pe importuri. Adrian Bența:

Vineri, euro a înregistrat un nou maxim istoric în fața leului



Cazacu spune că, deși România a înregistrat pentru prima oară în istorie dobânzi negative la împrumuturile statului, autoritățile nu ar trebui să se culce pe o ureche.

România are deficit bugetar și mare. În perioadele de criză, banii se duc în zone sigure. Sigur, ne-am împrumutat la dobânzi negative, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Pe viitor, finanțarea ar putea să nu fie foarte facilă. Claudiu Cazacu:

Bența vede însă și o luminiță: la nivelul Uniunii Europene se va lua probabil decizia de a localiza anumite fabrici în spațiul comunitar, astfel încât să nu mai avem drept singur furnizor China.

Bursele mondiale au pierdut 5.000 de miliarde de dolari

Temerile privind coronavirusul au ”ras” peste 5.000 de miliarde de dolari în ultima săptămână, cele mai mari de la criza din 2008 încoace, potrivit Reuters.

Sursa foto: HEPTA

Autoritățile elvețiene au anulat salonul de la Geneva, iar în Spania a fost anulat cel mai mare târg de telefoane mobile din acest an.

Apple a anunțat deja acționarii de pe bursă că vânzările de iPhone-uri nu vor fi la fel de grozave ca în trecut, după ce fabricile din China și-au reluat activitatea cu greutate și nu au ajuns încă la capacitatea maximă de producție.

De asemenea, Microsoft a anunțat că divizia sa care include Windows și PC-uri nu va atinge rezultatele financiare scontate, deoarece pe lanțul de producție producătorii reiau mai greu activitatea.

În fine, producătorii de telefoane Xiaomi, Oppo și Vivo au redus comenzile de plăci de bază și circuite.

Toți ochii pe China

Potrivit Asia Times, creșterea economică a Chinei pe primul trimestru s-ar putea apropia de zero sau chiar ar putea intra pe minus. Statul asiatic are o estimare de creștere economică de 6% pentru acest an, însă aceasta ar putea suferi din pricina reducerii producției.

Analiștii JPMorgan consideră că pe primul trimestru China va înregistra un minus de 4%, însă economia își va reveni în cel de-al doilea, când creșterea ar urma să fie de 15%, potrivit CNBC.

China este principalul exportator al lumii, iar România importă anual bunuri în valoare de 4,4 miliarde de euro din China

