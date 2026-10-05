O femeie s-a despărțit de iubit în aeroport și nu l-a mai văzut, dar după 27 de ani a primit un telefon care i-a schimbat viața

Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut în aeroport și tot acolo s-au despărțit în 1997, după o relație la distanță. Femeia și-a refăcut viața, s-a căsătorit și timp de două decenii nu a mai știut nimic de bărbatul pe care îl părăsise. Un telefon primit după 27 de ani, din Alaska, i-a schimbat complet viața.

Femeia l-a cunoscut pe Eric în vara anului 1995

În vara anului 1995, Nicole Kamian și Eric Raisley s-au întâlnit întâmplător pe un aeroport, la coada de îmbarcare pentru un zbor din Salt Lake City către Anchorage, Alaska, relatează CNN. Amândoi aveau în jur de 25 de ani și porniseră în aventuri separate: Nicole, avocată în San Francisco, își luase prima vacanță după ani de muncă intensă, iar Eric, profesor proaspăt calificat, mergea în nord pentru un sezon de pescuit comercial.

O schimbare de ultim moment în itinerarul de zbor al lui Nicole a făcut ca ei doi să ajungă alături în terminal. Deși nu au stat pe locuri alăturate în avion, au reluat conversația în timpul zborului și s-au separat la banda de bagaje după ce au făcut schimb de numere de telefon fix.

Câteva săptămâni mai târziu, întoarsă în San Francisco, Nicole a găsit pe robotul telefonic primul mesaj de la Eric, dar și o livrare neobișnuită: o cutie cu somon și halibut din Alaska trimisă de acesta.

În 1997 s-au despărțit tot în aeroport, după o relație la distanță

În toamna anului 1995, Eric a invitat-o pe Nicole să se alăture excursiei anuale a familiei sale în munții din Colorado. Ulterior, la începutul anului 1996, cei doi au renunțat temporar la rutina zilnică și au condus timp de șase săptămâni din Colorado până în Costa Rica, unde au campat câteva luni.

Ulterior, ambii au lucrat în Alaska pe timpul verii, dar la distanță considerabilă unul de celălalt. Fără mijloace de comunicare la îndemână, legătura a devenit mai greu de menținut. În februarie 1997, Nicole l-a vizitat pe Eric în satul izolat Napakiak, unde acesta preda. În cadrul acelei întâlniri, Nicole i-a mărturisit că întâlnise pe cineva în San Francisco. Relația lor s-a încheiat în condiții amiabile.

Fără telefoane mobile sau rețele de socializare la acea vreme, cei doi au pierdut complet legătura. Nicole s-a căsătorit, a avut copii și ulterior a divorțat. La rândul său, Eric s-a căsătorit, a devenit tatăl unei fete și a divorțat mai târziu.

„Am plecat în cele mai bune condiții, dar era în 1997. Niciuna dintre noi nu avea telefon mobil. Niciuna dintre noi nu avea adresă de e-mail la acea vreme. Pe vremea aceea, nu țineai legătura cu oamenii cu care te întâlneai. Pur și simplu nu exista nimic. Acum, prin intermediul rețelelor de socializare, țineai legătura - în situația noastră, am fi rămas prieteni. Dar nu ai putea suna sau scrie scrisori cuiva când ești cu altcineva. Așa că am dispărut complet una de pe radarul celeilalte”, a povestit femeia, pentru CNN.

Nicole a încercat să-l caute pe Eric după divorțul din 2017, dar nu a primit răspuns

De-a lungul anilor, Nicole a păstrat o cutie cu amintiri: fotografii, jurnale și scrisorile de la Eric. În 2017, după propriul divorț, l-a căutat pe Eric pe internet. A găsit doar o adresă poștală din Alaska și i-a trimis un scurt bilet de trei propoziții, lăsându-și adresa de e-mail.

La momentul respectiv, Eric era căsătorit. A citit scrisoarea împreună cu soția sa de atunci și, din respect pentru familia sa, a decis să nu răspundă. Biletul s-a pierdut în timp.

„Nu încetezi să te gândești la o persoană; te întrebi mereu ce mai face. Dar știam că era căsătorită și probabil își creștea o familie”, spune Eric.

Bărbatul a decis să o sune după 27 de ani

Câțiva ani mai târziu, după ce căsnicia lui Eric s-a încheiat, acesta s-a gândit din nou la biletul primit. În decembrie 2022, a găsit pe internet un număr de mobil asociat numelui lui Nicole și a decis să îl apeleze.

Nicole se afla în Africa de Sud într-o călătorie de afaceri când pe ecranul telefonului a apărut o localizare neobișnuită: Kodiak, Alaska. Recunoscând zona, a răspuns la apel. Conversația inițială a durat câteva ore, iar în lunile care au urmat, cei doi au reluat comunicarea zilnic prin apeluri lungi de seară.

Viața femeii s-a schimbat după ce și-a revăzut prima iubire

În martie 2023, la mai bine de 25 de ani de la ultima întâlnire, Nicole și Eric s-au revăzut personal pe un aeroport din Mexic, unde au petrecut o vacanță în Puerto Vallarta.

„Prima întâlnire întâmplătoare este, pentru mine, cea mai uimitoare parte a poveștii noastre. Anii petrecuți despărțiți sunt mai greu de împăcat într-un fel sau altul: deși am putea să ne gândim la deceniile de oportunități ratate împreună, amândoi avem copii incredibili din căsniciile noastre anterioare pe care nu i-am schimba pentru nimic în lume”, a dezvăluit femeia, pentru sursa citată mai sus.

Ulterior, în vara anului 2022, Nicole l-a vizitat pe Eric în Kodiak, Alaska. După o vacanță petrecută împreună în Elveția și Croația, Nicole s-a mutat definitiv în casa lui Eric din Alaska. Copiii celor doi erau deja la vârsta facultății, iar tranziția s-a desfășurat într-un mod natural.

„Sunt plină de recunoștință că lucrurile au ieșit așa cum au ieșit, când au ieșit. Cred cu tărie că nu am ajuns împreună în anii '90 din cauza unei situații nepotrivite, ci că suntem împreună acum datorită faptului că momentul a fost perfect, după atâția ani”, a povestit Nicole pentru CNN.

Astăzi, la peste 30 de ani de la prima lor întâlnire din Salt Lake City, Nicole și Eric locuiesc împreună în Alaska și continuă să călătorească. Nicole consideră că reluarea relației la maturitate a fost posibilă datorită momentului potrivit din viața amândurora, în timp ce Eric încurajează oamenii să nu ezite să facă primul pas atunci când doresc să recontacteze o persoană din trecut.