Părintele Vasile Ioana este parohul bisericii ”Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”, aflată în apropierea Pieței Universității din Bucureşti. În calitate de invitat în cadrul mai multor emisiuni radio și TV, părintele Vasile Ioana abordează diverse teme de actualitate şi răspunde la frământările tinerilor. Este o prezență constantă în viața socială, nu doar în parohia sa, ci și în emisiuni, inclusiv în online.

Un părinte cu har, care vorbește simplu, Vasile Ioana i-a mărturisit lui Damian Drăghici în podcast-ul acestuia povestea copilăriei sale. Care nu a fost chiar idilică, dar din care a fost nevoit să tragă multe, și dureroase, învățături. ”Scopul vieții mele este să aduc pe calea mântuirii cât mai mulți oameni. Pe calea asta, mai întâlnești și hopuri, gropi, te mai împiedică sănătatea, societatea, prietenii, dar asta am învățat să fac”, a spus părintele.

Tatăl a „furat-o” pe mama lui de mănăstirea Ghighiu

Tatăl său a văzut-o pe mama lui la mănăstire, s-a îndrăgostit de ea, practic, a „furat-o” de acolo, femeia dorind să devină măicuță! ”Am fost copilul unei mame care m-a adus pe lume foarte devreme. Mămica s-a dus la mănăstirea Ghighiu, imediat după liceu, și a intrat în obștea mănăstirii. În anii „70. Și-a dorit să fie măicuță, crescută fiind de bunicul meu, un om foarte credincios. Era foarte frumoasă. Tăticul meu s-a dus la mănăstirea Ghighiu și-a cucerit-o! A luat-o din mănăstire și-au fugit. Pe vremuri așa era, fugea unul cu celălalt. Dacă te-ai culcat cu cineva, salut, trebuia să o iei de nevastă”, a rememorat părintele Vasile Ioana.

Recomandări „Renumerație mică, după buget”. Deși primește aproape 80 de milioane de euro de la stat pe an, TVR se plânge că nu are bani de filme și seriale noi

”Era o viață cumplită din care ieșea cei mai rău din oameni”

Dar au apărut și momentele negre. Tatăl său a dat în patima băuturii. ”S-au căsătorit și-am apărut eu pe lume. La 3 luni, mămica s-a întors la fabrică, la muncă, așa era pe vremuri. Bunicii m-au luat și m-au crescut. Am avut două perspective în educație: perspectiva familiei de la oraș, părinții erau în Târgoviște, au avut cinci copii, tăticul a devenit alcoolic, bătăi, înjurături, jigniri, apoi perspectiva de la țară, între Câmpina și Târgoviște, la Călinești, am trăit ca în rai, rugăciune și pace! La Târgoviște era altfel, agitație, o viață fără Dumnezeu, o viață cumplită din care iese cei mai rău din om. Am ales să fiu cu Dumnezeu, deși îmi plăcea mult fotbalul.

De ce a căzut tatăl în patima alcoolului

Vasile Ioana provine dintr-o familie în care mai are doi frați și două surori: ”Tata a început să aibă probleme cu alcoolul de când aveam eu 7 ani. Mămica nu a vrut să facă nicio întrerupere de sarcină, am venit toți pe lume, unul după altul. Tata, când a fost apăsat de povara creșterii copiilor, s-a luat de alcool. Mămica s-a îndepărtat de el, au divorțat, mama a devenit „mamă eroină”, a primit custodia tuturor copiilor! Eu aveam 10 ani pe atunci. Amândoi s-au dus acum la Dumnezeu, mama la 52 de ani, tata la 54 de ani. Mama era foarte credincioasă, după ce ne-a crescut pe noi, a plecat la Ierusalim”.

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Fostul soț al Oanei Cuzino, în comă la spital. Are craniul spart, HALUCINANT ce s-a întâmplat

Observatornews.ro Tânăr mort sub privirile mamei și fratelui, după o cursă nebună pe o șosea din Mamaia. Accident cumplit în Constanța

HOROSCOP Horoscop 22 aprilie 2022. Scorpionii ar fi bine să-și cântărească cu atenție vorbele, ca să nu provoace reacții dure

Știrileprotv.ro INTERVIU. Sadhguru și-a împărtășit înțelepciunea la Arenele Romane. Andreea Esca, de vorbă cu celebrul filosof indian

Orangesport.ro ALERTĂ! Ruşii au publicat din greşeală o informaţii strict secrete despre Ucraina. FOTO | Detalii stupefiante despre război au ieşit la suprafaţă

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu