Oliver Reed a rămas în istoria cinematografiei drept unul dintre cei mai charismatici și talentați actori britanici ai secolului XX. Cu o prezență fizică impunătoare, o privire sfidătoare și o energie brută pe ecran, Reed a trecut de la statutul de simplu figurant în producții cu buget redus la roluri de referință în cinematografia mondială, relatează Fotogramas.es.

Debutul său major s-a produs în 1961, când Hammer Films l-a distribuit în rolul principal din „Blestemul omului-lup”, regizat de Terence Fisher.

De-a lungul unei cariere de patru decenii, care a însumat peste o sută de filme, actorul a colaborat cu regizori legendari în producții precum „Lacul Iepurașului Disparut” (1965), „Oliver!” (1968), „Diavolii” (1971), „Tommy” (1975), „Prinț și cerșetor” (1977), „Puiul” (1979) și „Aventurile Baronului Munchausen” (1988).

Excesele de o viață

În paralel cu succesul de pe platourile de filmare, viața personală a lui Oliver Reed a fost umbrită de un alcoolism sever dezvoltat încă din tinerețe. Comportamentul său haotic a devenit rapid parte din legenda sa.

În pub-urile din Londra, ieșirile sale alături de un grup de peste 30 de prieteni, auto-intitulat „Războinicii băuturii”, erau de notorietate.

Anecdotele despre aventurile sale alcoolice s-au multiplicat în timp. Printre cele mai cunoscute momente se numără cel în care a vomitat pe celebrul actor american Steve McQueen, venit la Londra special pentru a-i oferi un rol, sau episoadele în care consuma peste 100 de halbe de bere în 24 de ore, așa cum s-a întâmplat cu o zi înainte de nunta sa.

Prietenia sa strânsă cu Keith Moon, bateristul trupei The Who, a alimentat un stil de viață trăit la limita extremă.

Oliver Reed, un actor prieten cu paharul. Foto: Getty Images

Această reputație i-a afectat direct cariera. La sfârșitul anilor '60, numele său a fost luat în considerare pentru a-l înlocui pe Sean Connery în rolul legendarului agent 007 James Bond.

Cu toate acestea, producătorii au renunțat la idee, temându-se că ieșirile scandaloase ale actorului în afara filmărilor ar putea afecta imaginea francizei.

Reabilitarea profesională din „Gladiatorul” și noaptea fatală din Malta

O oportunitate majoră de reabilitare a venit din partea regizorului Ridley Scott, care l-a distribuit pe Reed în rolul lui Antonius Proximo în pelicula de succes „Gladiatorul” (2000).

Interpretarea comerciantului de sclavi devenit antrenor de gladiatori a fost lăudată de critici. Pe parcursul filmărilor din Malta, actorul a dat dovadă de un profesionalism remarcabil, abținându-se complet de la alcool timp de câteva săptămâni.

Totuși, pe 2 mai 1999, după o zi lungă de muncă pe platou, Oliver Reed a mers într-un pub irlandez de pe insulă. Provocat de câțiva clienți la un concurs de băut, actorul a acceptat provocarea.

Potrivit martorilor, el a consumat în acea seară trei sticle de rom jamaican, opt sticle de bere germană și mai multe pahare duble de whisky.

După ce a făcut skandenberg cu câțiva tineri marinari britanici, Reed a suferit un atac de cord brusc și a murit chiar la barul localului, la vârsta de 61 de ani.

Moștenirea din film și nota de plată din pub

Astăzi, pub-ul din Malta unde actorul și-a găsit sfârșitul se numește „Ultimul pub al lui Ollie”. Pe unul dintre pereții barului este înrămată și expusă nota de plată din acea noapte fatală, pe care actorul nu a mai apucat să o achite.

Pentru că Reed nu apucase să termine toate scenele din „Gladiatorul”, Ridley Scott a apelat la tehnici digitale de dublare și efecte vizuale speciale pentru a-i finaliza rolul.