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Numărul localităților fără primar s-a dublat în România în ultimele două luni. Cum este aplicată noua lege ANI

Radu Eremia
Radu Eremia
Reporter politic
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Numărul localităților rămase fără primar s-a dublat de la ultima analiză a Libertatea. Sursa foto: Agerpres
Numărul localităților rămase fără primar s-a dublat de la ultima analiză a Libertatea. Sursa foto: Agerpres
Analiză
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Zeci de localități din România au rămas fără primari, numărul actual putându-se dubla dacă s-ar aplica noua lege ANI și dacă ar fi soluționate trei cazuri aflate „sub atenția” Autorității Electorale Permanente (AEP), potrivit datelor analizate de Libertatea.

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Numărul localităților rămase fără primar s-a dublat de la cea mai recentă analiză la subiect, realizată de Libertatea la finalul lunii iulie. Libertatea descria atunci situația din 13 unități-administrativ teritoriale (orașe și comune) și a unei subdiviziuni administrativ-teritoriale (Sectorul 6).

Statistica furnizată de AEP la două luni distanță, la solicitarea Libertatea, indică 26 de UAT-uri plus Sectorul 6 rămase fără edili.

Între cele 27 de entități administrativ sunt trei orașe – Huedin (Cluj), Flămânzi (Botoșani) și Mangalia (Constanța), ultimul având și statut de municipiu.

Localități fără primar - captură Libertatea
Localități fără primar - captură Libertatea

De asemenea, AEP mai monitorizează trei situații, unde ordinele prefecților de încetare a mandatului de primar au fost atacate în instanță sau sunt „încă în procedură de atacare”. Cele trei UAT-uri sunt comuna Mihălășeni (județul Botoșani), comuna Drăgușeni (județul Botoșani) și comuna Parău (județul Brașov).

Legea ANI, încă neaplicată

Libertatea i-a întrebat pe oficialii AEP dacă au fost înștiințați de prefecți cu privire la vacantarea unor poziții de primari după intrarea în vigoare a Legii 180/2026, cunoscută drept noua lege ANI, prin care și-au pierdut mandatele zeci de primari, plus consilieri locali și județeni.

Deși legea a fost promulgată de pe 28 august 2026, niciuna dintre prefecturile care monitorizează UAT-uri cu probleme n-a emis decrete de încetare a mandatelor de primari.

„Referitor la intrarea în vigoare a actului normativ menționat în solicitarea dumneavoastră, subliniem că Autoritatea Electorală Permanentă lucrează doar cu informații concrete şi comunicate în mod oficial. Astfel, până la data prezentei, instituția noastră nu a fost informată asupra unor situații care ar determina necesitatea organizării de alegeri locale parțiale ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 180/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrității”, a precizat AEP pentru Libertatea.

Cine spune adio carierei de primar

Cea mai mediatizată situație în ceea ce privește pierderea mandatului este cea a lui Dominic Fritz, președinte al USR care ar urma să piardă fotoliul de primar al Timișoarei. Însă mai sunt alți nouă primari care ar urma să vacanteze posturile.

Potrivit unei analize a Cotidianul, mai rămân fără mandate Petre Pârvu (primarul orașului Zimnicea), Ion Andone (primarul orașului Târgu Bujor), Victor Prodan (primarul orașului Ungheni), Ovidiu Marius Duma (primarul orașului Ardud) și Adrian Torma (primarul orașului Moldova Nouă). De asemenea, fără primari rămân comunele Scundu (județul Vâlcea), Poienarii de Muscel (județul Argeș), Drăgușeni (județul Galați) și Coteana (județul Olt).

Nu în ultimul rând, fără să aibă legătură cu noua lege ANI, primarul orașului Olt, Ion Doldurea, a anunțat duminică, 20 septembrie, faptul că își va da demisia din funcție pentru că în urma unei intervenții chirurgicale i s-a recomandat să evite stresul și oboseala.

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Tags: USR - Uniunea Salvati Romania Dominic Fritz Ilie Bolojan
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