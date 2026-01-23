„Uniunea Europeană respinge întoarcerea la un trecut în care suveranitatea teritorială este tratată ca un joc de Monopoly, iar soarta a mii și mii de cetățeni este stabilită printr-un preț”, a declarat Sánchez.

Liderul spaniol a exclus totodată orice formă de cooperare a Spaniei cu Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.

El a argumentat că acest organism funcționează în afara cadrului ONU și, în plus, nu include Autoritatea Palestiniană în discuțiile privind viitorul Fâșiei Gaza și al Cisiordaniei.

„Acest consiliu se află în afara sistemului Națiunilor Unite și nu implică actorii esențiali în dezbaterile despre viitorul regiunii”, a explicat premierul spaniol.

Anterior, Donald Trump a criticat dur Spania, catalogând-o drept o „profitoare”, pe motiv că ar fi „singura țară din NATO care nu s-a angajat să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”.

„Am angajamente de la aproape toți aliații NATO să ajungă la 5% din PIB pentru apărare, de la toți, cu excepția Spaniei. Nu știu ce se întâmplă cu Spania, este o profitoare”, a declarat Donald Trump la ceremonia de lansare a așa-numitului Consiliu pentru Pace.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a afirmat că Uniunea Europeană are „îndoieli serioase” în legătură cu această inițiativă, în special privind compatibilitatea ei cu Organizația Națiunilor Unite.

„Există îndoieli majore cu privire la mai multe elemente din carta Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de acțiune, de conducerea sa și de compatibilitatea cu Carta ONU”, a spus Costa la finalul summitului celor 27 de state membre, desfășurat la Bruxelles.

Donald Trump a inaugurat joi, la Davos, noul Consiliu pentru Pace în prezența a aproximativ 20 de lideri ai statelor care au decis să se alăture acestei structuri aflate sub controlul său, percepută de mulți drept o alternativă sau chiar o concurență la ONU, organizație pe care președintele american a criticat-o frecvent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE